紀念六四 王丹：蔡總統發言應面向中國人民

中國民運人士王丹4日出席「人權壓迫進行式— 仍未結束的六四」六四28周年紀念晚會。（記者黃耀徵攝）

2017-06-04 19:55

〔記者楊淳卉／台北報導〕今天是中國天安門事件28周年，蔡英文總統今上午在臉書發文，呼籲北京當局應以開放的態度來面對六四。八九民運領袖王丹今出席六四紀念晚會時對此表示，感謝蔡總統關心中國問題及對中國民主化期待，他也建議，若未來有機會，蔡總統的發言及講話，應該面向中國的人民及中國的公民社會，讓他們知道，台灣總統是多麼關心中國的民主，不僅僅是勸中國政府，「對中國政府寄予希望是沒有用的。」

台灣人權促進會在國家戲劇院外舉辦「人權壓迫進行式—仍未結束的六四」紀念晚會，除了悼念六四，也對中國良心犯及李明哲進行聲援，王丹也出席致詞。

王丹已在台灣長住8年，日前他透過臉書宣布將在下月離台。王丹致詞表示，悼念六四紀念當年死難者，更重要還代表三個含意：表達對普世人權關注，表達捍衛自由民主決心，以及對中共嗆聲、表示最大抗議，讓中共知道所犯下罪行不會被忘記。這三個意義，也是台灣走向更民主社會不可或缺理念。

王丹也說，中國實際上已是危機重重，大量外資外流，很多移民，經濟下滑、中共統治權貴集團也相互拉近，在最黑暗時，中共會加強對社會壓制，但最黑暗也是光明開始，「對我們來說，最重要是堅持」，堅持就是最大武器。希望他離開台灣後，紀念六四的活動仍能繼續舉辦，精神也能繼續延續。

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