時力六四聲明 「早日平反、中國民主加油」

2017-06-04 10:24

〔即時新聞／綜合報導〕今天是六四天安門事件二十八週年，時代力量昨（三日）晚發表聲明表示，藉由李明哲案可證明，和一個人權標準堪慮的非民主國家比鄰，對台灣人來說是個潛在的隱憂；也希望六四真相能早日平反，而在我們支持中國轉型成為民主國家的同時，也期盼中國人民能尊重台灣的主權，與台灣人民的生活方式，讓兩國都能在尊重人權的基礎上交流。

時代力量表示，六四，這是一個特別的數字，在中國，六四是被封殺的詞彙，一個不能被提起的禁忌，在台灣，我們會想到中國，想到天安門、想到坦克車、想到屠殺。

時代力量指出，提到六四，我們會想到，即便是在中國民主運動火苗備受壓迫的今天，都曾有一度它燃燒的如此熾烈，以眾人為民主付出生命作結，也再次提醒我們，自由與人權從來就不會憑空出現，爭取的道路必定坎坷難行，且無從休止。

時代力量說，近日網路上流傳一則消息，北京一家共享單車服務的公司「小藍單車」，在近日發起尋找坦克標誌單車的企劃案，因涉及敏感內容因此活動遭下架，能夠被自由的談說、挖掘真相，是威權轉型的第一步，也是轉型正義強調的內容，台灣現在也正在進行這樣的工程，希望小藍單車沒事，六四真相早日平反。

時代力量也強調，一個壓迫人權的國度，人們始終活在風險與陰影之下，不只是中國人，近日的李明哲案也再度證明，與一個人權標準堪慮的非民主國家比鄰，對台灣人來說是個潛在的隱憂，因此，我們衷心期盼中國能夠早日提升國內人權，邁向成為民主國家的轉型。

時代力量聲明文

六四，這是一個特別的數字，在中國，六四是被封殺的詞彙，一個不能被提起的禁忌，在台灣，我們會想到中國，想到天安門、想到坦克車、想到屠殺。

提到六四我們會想到，即便是在中國民主運動火苗備受壓迫的今天，都曾有一度它燃燒的如斯熾烈，以眾人為民主付出生命作結，也再次提醒我們，自由與人權從來就不會憑空出現，爭取的道路必定坎坷難行，且無從休止。

近日網路上流傳一則消息，北京一家共享單車服務的公司「小藍單車」，在近日發起尋找坦克標誌單車的企劃案，因涉及敏感內容因此活動遭下架，能夠被自由的被談說、挖掘真相，是威權轉型的第一步，也是轉型正義強調的內容，台灣現在也正在進行這樣的工程，希望小藍單車沒事，六四真相早日平反。

一個壓迫人權的國度，人們便必須始終活在風險與陰影之下，不只是中國人，近日的李明哲案也再度證明，與一個人權標準堪慮的非民主國家比鄰，對台灣人來說是個潛在的隱憂，也因此，我們衷心期盼中國能夠早日提升國內人權，邁向成為民主國家的轉型。

在我們支持中國轉型成為民主國家的同時，我們也期盼，中國人民能尊重台灣的主權與台灣人民的生活方式，讓兩國都能在尊重人權的基礎上交流。