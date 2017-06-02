花縣府LINE替傅崐萁拉民調票 縣府人員自請記大過

2017-06-02 17:36

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣府上月29日晚間，利用官方LINE群組替縣長傅崐萁的台北市長民調拉票，引發民進黨反擊及各界批評聲浪，負責管理群組的花蓮縣府新聞科長出面「止血」，強調「沒有跟縣長請示」就發文，流程有問題，縣府新聞科長柯佩君為此自請記大過處分。

花蓮縣府新聞科長柯佩君說，花蓮縣政府的Line群組，是由新聞科負責管理、發布訊息，平日作為活動通知、政策通知、網路新聞發布（全台最美景點、活動代言人）等。

上月29日當天，因為網路上出現台北市長候選人網路民調訊息，且該民調列舉的候選人名單也包括縣長傅崐萁，因此才透過LINE群組發出訊息，鼓勵大家投票，用意是提高花蓮能見度。

她強調，自己發文前並沒有往上、向縣長傅崐萁請示，對於訊息發布後，導致外界對縣府的質疑及批評、嚴重影響縣府形象，她已於昨天6月1日起請辭Line@管理者職務，並自請處分記過一次。

花蓮縣政府透過官方LINE，呼籲民眾投票支持花蓮縣長傅崐萁的台北市長網路民調，為此，民進黨今天召開記者會回擊傅崐萁「根本就在蘇花公路坍方時，還在想台北市長選舉，並且透過縣政府的官方LINE來輔選催票」。

包括民進黨發言人張志豪、阮昭雄強烈批判，張志豪還說，當交通部跟所有團隊在搶修道路、海路紓運的同時，花蓮縣政府卻忙著發輔選傅崐萁台北市長的簡訊，「你自己到處罵人。請問你這幾天到底在忙什麼？」

傅崐萁則是在上月30日到花蓮港瞭解「藍色公路」麗娜輪輸運情形時，質疑蔡政府沒有同理心來看待花蓮人的悲哀，坍方期間總統蔡英文神隱，交通部長賀陳旦失蹤，民進黨只派交通部次長祈文中、范植谷到花蓮，根本漠視花蓮人，痛批「到底要不要做蘇花改二期？」