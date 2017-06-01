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KMT茶壺風暴 洪秀柱：吳敦義縱容下面人放話

國民黨主席洪秀柱（右）批評，黨內挺吳敦義（左）的人一直在放話，好像她賴著主席一位不走。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-06-01  13:08

〔即時新聞／綜合報導〕21位國民黨中常委昨天公開聲明，希望延期中央委員、中常委選舉到8月20日全代會後舉行，引爆黨內洪、吳兩陣營權力鬥爭躍上檯面。有媒體報導指出，國民黨主席洪秀柱接受專訪時，批評黨內挺吳敦義的人一直在放話，好像她賴著主席一位不走，她可以提早交接黨主席，但吳敦義陣營卻遲遲沒確定時間。

據《聯合報》報導，洪秀柱表示，國民黨在召開第17次全國黨代表大會的時候，就是在全代會中選中央委員及中常委，但現場卻亂成一團，所以到了第18次黨代表大會，就先選中央委員、中常委，再開全代會，當時的黨秘書長就是吳敦義。但目前這些挺吳敦義的人想先開全代會，待吳就職主席後，再進行中央委員及中常委選舉，其實都是個人利益算計。

報導也提到，洪秀柱還說到，8月20日交接黨主席是吳陣營交接小組的曾永權轉達吳敦義的想法，在協商過程中，她這邊的人跟曾永權說，7月就可交接，但吳陣營卻不同意，曾永權還說吳敦義說要8月20日，洪秀柱直言，吳敦義到底是什麼意思？不要放縱挺吳的人亂搞，搞得好像她自己賴著不走一樣。

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