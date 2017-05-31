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李明哲妻函文陸委會法務部 請求協助赴中國探夫

2017-05-31  15:25

〔記者蘇芳禾／台北報導〕台灣ＮＧＯ工作者、前民進黨黨工李明哲遭中國逮捕，中國國台辦日前指出，李明哲涉「顛覆國家政權罪」。李明哲妻子李凈瑜今天透過前民進黨主席施明德辦公室群組，發出2份給陸委會、法務部的函文，請求協助辦理台胞證，赴中國探視丈夫。

李凈瑜原在4月10日要搭機飛北京營救丈夫，台胞證卻遭註銷，最後無法成行。國台辦日前指控，李明哲已依「顛覆國家政權罪」被湖南省安全機關依法逮捕，李凈瑜今天再出擊，透過民進黨前主席施明德辦公室line聯絡群組發表2份函文。

2份函文分別發給陸委會和法務部，給陸委會的函文要求陸委會秉持人權與人道原則，協助李凈瑜重新辦理台胞證；該函副本並給總統府、法務部、海基會；另一張給法務部的函則是請求協助向中國政府提出人道探視的要求，該函文同樣副本給總統府、法務部、海基會。

李凈瑜是施明德助理，施明德太太陳嘉君受訪說，她只是代轉李凈瑜訊息，李凈瑜現在身心都俱疲，瘦了很多很多，狀況很不好，請大家體諒她。

陳嘉君說，李凈瑜之前台胞證被取消，所以在國台辦定罪逮捕後，凈瑜希望到中國直接探視，希望法務部、陸委會可以協助，讓她的台胞證重新辦理，讓她至少能去探視，「我想這在一般文明國家都是很正當的事情。」

被問到是否覺得顛覆國家政權的罪太重？陳嘉君說，「非常重」，李明哲做的事情，是任何文明國家的人權工作者都會做的事情，是屬於熱心公益的人做的事情，是被尊敬的工作，不應該被這樣對待。

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  • 李明哲妻子李凈瑜今向法務部發函，請求協助其向中國政府提出人道探視的要求。（蘇芳禾翻攝）

    李明哲妻子李凈瑜今向法務部發函，請求協助其向中國政府提出人道探視的要求。（蘇芳禾翻攝）

  • 李明哲妻子李凈瑜今向陸委會發函，請求協助重新辦理台胞證，盼能赴中國探夫。（蘇芳禾翻攝）

    李明哲妻子李凈瑜今向陸委會發函，請求協助重新辦理台胞證，盼能赴中國探夫。（蘇芳禾翻攝）

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