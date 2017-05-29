立委食譜：林麗蟬自製辣椒鹽沾醬 蔡培慧教電鍋料理

在辦公室種小辣椒的林麗蟬戲稱自己為立院小農。（記者蘇芳禾攝）

2017-05-29 17:36

〔記者蘇芳禾／台北報導〕最近是鳳梨的產季，立法院也出現來自全台灣各種品種的鳳梨，國民黨立委林麗蟬為了吃到家鄉味，自己在辦公室種小辣椒，搗碎後拌鹽巴沾鳳梨吃，讓助理和訪客忍不住一口接一口。

林麗蟬說，柬埔寨的水果攤都會附贈多種醬料，她在台灣吃不到只好自己做，連辣椒都自種的她，也戲稱自己是「立院小農」；而長期耕耘農業議題的民進黨立委蔡培慧，為了讓大家了解食安與食育重要性，則是在臉書用＃阿慧上菜單元，教臉友用當季食材作簡單的電鍋料理。

柬埔寨天氣炎熱，居民通常都喜歡用各種醬料入菜、沾水果吃。林麗蟬介紹了幾種比較好製作的水果醬料作法，辣椒鹽巴是使用剁碎小辣椒和鹽巴，讓辣椒汁與鹽巴融合即可沾水果食用。

另一種沾醬則是取棕櫚糖和魚露攪拌到糊狀，加上搗碎的辣椒。還有一種是用蝦醬炒辣椒，最後加上水及糖，綜合蝦醬的鹹味。

林麗蟬說，她的女兒都會把這些沾醬拿去學校跟同學們分享，可能是因為台灣氣候也炎熱的關係，所以這些醬料都非常受到歡迎。

而台灣餐廳多使用大辣椒，愛吃辣的林麗蟬嫌大辣椒不夠辣，所以請兒子去田尾買了小辣椒種子，自己在立法院辦公室種了一大盆，想吃就直接摘，非常方便，讓柬埔寨醬料也融合了台灣食材。

這幾天是端午節連假，林麗蟬也提到，柬埔寨的粽子有兩種，鹹粽會加綠豆仁和豬油片、豬油；甜粽子包紅豆。粽子都是長條型，會切片下鍋油煎，她剛來台灣時也把台灣肉粽丟下鍋煎，結果變成一鍋炒飯。

在黨團以資深制積分的計算下，農業專業的蔡培慧這會期被安排到教育委員會，不過樂觀的她調適心情後，積極推動食農教育，希望在下會期送出食農教育法，讓食安、食育能夠落實到教育和生活。

「我不想要關在辦公室寫法案，所以最近我都一直出去拜訪學校。」在2013年出過嚴重車禍導致腦部受傷的蔡培慧，一時還想不起她剛拜訪的雲林北港東榮國小全名，一邊想一邊揉著太陽穴說，日本的食育很尊重農夫智慧，不只是沾醬油式插個秧就走，而是去理解整個生命的過程，並且把食育融入到各種課程當中，例如數學課就學記帳、自然課就學觀察生態，雲林的東榮國小也是這樣子，從插秧、巡田水、收獲、碾米與包裝，都是由小小農夫動手做，對孩子進行整套的食育和生命教育。吃到嘴裡的米，就蔓延成食農互惠的味道。

在寫食農教育法時，蔡培慧也坦言，這可能會加重老師的負擔，因此她也希望能夠去思考，「家長」在食育過程中扮演的角色，或是用多校合聘專業課程老師的方式增加可行性。未來幾周，蔡培慧還安排了兩所新北市的學校，希望能多蒐集實際施行的狀況。

「食育不只是對小朋友，而是各種年齡層都需要。」蔡培慧一邊笑一邊從辦公室櫃子裡抽出一個電鍋，然後示範怎麼拿筷子當間隔，疊出一層又一層的隔間，一次煮出飯、菜、湯。

蔡培慧眼睛發亮說，「我們想創造的事，就是有不同的課程，針對老人、社區、婦女、單身女性等等，例如電鍋料理就很適合租屋的單身女性，少油、少鹽，又可以自己掌握食材。」外食的問題，就是即使能知道食材來源或履歷，但油和調味料還是比較難掌握。自己做菜，可以運用當令的在地好食材，做出簡單又美味的料理。「自己煮菜的過程中，就會去注意到食安的問題，而且做菜很療癒。」

＃阿慧上菜電鍋（適冬季）食譜：

一、破布子拌野蓮

用電鍋將水煮滾，野蓮下鍋，川燙一分半左右即可撈起，靜置後拌入香氣迷人的破布子提味。

二、破布子薑絲清蒸烏魚

將烏魚片平鋪在盤內，加上一小瓶蓋的米酒、薑絲、辣椒（看個人喜好）、破布子，放入電鍋，加入一米杯水。

三、茴香拌麻油薑

以電鍋將水煮滾，放入茴香川燙10秒左右（不要燙太久，口感會變差）加入台灣在地醬料「麻油薑」，攪拌均勻即可。

鳳梨沾辣椒鹽十分爽口開胃。（記者蘇芳禾攝）

蔡培慧從立法院辦公室櫃子裡抽出電鍋，示範租屋族如何用電鍋煮安心好料理。（記者蘇芳禾攝）

蔡培慧示範的破布子薑絲清蒸烏魚料理。（取自蔡培慧臉書）