軍方文宣表現突出 漢光演習遭中國網軍搗亂

2017-05-29 15:23

〔記者羅添斌／台北報導〕軍方文宣單位在漢光演習期間表現突出，不僅是在各個社群網站上密集發佈訊息，更在短短5天內發表數十則軍演影片，獲得國內外高度重視，但也因此被疑似中國網軍盯上，不僅試圖駭入軍方文宣單位網站，在軍方於社群媒體發文後，對方也在留言中散佈酸文及假消息，意圖混淆視聽，幸好文宣單位因應得宜，並未讓對方得逞。

軍方人士今天指出，運用假消息形成的資訊流，對敵手決策形成影響的模式，俄羅斯已經發展得非常成熟，並運用在烏克蘭衝突、法德大選等場合。中國網軍極可能仿效類似作法，去年底假造轟6機飛越玉山的照片，就是例證之一，這也凸顯了整合網路反毒防駭等技術面能量，與議題設定、反制等軟性思辯能力的重要性，未來將是國安階層必須思考的議題。

為期5天的漢光演習已在26日落幕，軍方文宣單位及陸海空軍司令部全力出動，連被歸類為傳統媒體的青年日報、軍聞社，也運用網路，每日推出軍演短片，還引入最新的360度攝影機、空拍機等技術，衝高點閱率，也因此成為中國網軍攻擊的對象。

國防部長馮世寬並在演習結束後，就到青年日報、軍聞社、漢聲電台等軍方文宣單位慰勉，除了聽取文宣單位在極短的時間內發出文宣的流程及成果簡報外，也對各文宣單位在漢光演習期間遭到疑似中國網軍攻的擊的狀況加以了解，馮世寬對文宣單位的表現極表肯定。

軍方人士今天指出，漢光演習期間，軍方文宣單位即發現，在運用網路媒體發布鼓舞士氣的消息時，總會有身份不明的特定網軍，在第一時間酸言酸語、甚至指鹿為馬地給國軍「漏氣」。最初，有些語氣並不完全符合台灣社會的習慣，因此很容易辨別；但日漸成熟後，不但用語維妙維肖，對台灣的時事，也掌握得很清楚，顯見對岸對輿論攻防的重視，很下了番功夫。

此外，軍方以官兵眷屬真實心聲為題材，製作影音短片，如母親節期間推出的「鋼鐵老婆」影片，也遭到疑似為對岸網軍的攻擊，但對方一動作就露了餡，不用軍方反制，其它網友即會開轟，成為另一種全民國防。

軍方人士說，為因應此種狀況，軍方文宣單位也積極進行反制，「每天都在打仗」，所幸台灣是民主社會，各種資訊流通開放，雖然不易管制，但也提升了民眾分辨真假的能力