網媒爆：總統府首位女武官 傳遭小英隨扈性騷
〔即時新聞／綜合報導〕總統府侍衛室傳性騷！根據《上報》報導，總統府首位女武官陳月芳上校，傳出遭到總統蔡英文的內衛隨扈楊文志少校，以通訊軟體傳不雅照片、言語文字的方式，甚至在府內洗手間和停車場有攔阻舉動，事後陳月芳向侍衛長劉志斌中將投訴，但劉事後調查，發現雙方說法呈現「羅生門」，引發關注。
《上報》報導指出，此事傳出後，劉志斌把楊文志調往特勤中心，但對於此處置方式，陳月芳覺得未獲長官重視感到不滿，內部知情人士認為，楊文志兼任侍衛長隨從，質疑劉有「大事化小」，袒護自己人的嫌疑，楊文志則認為，事情並非像陳月芳說的那樣，但劉志斌卻沒給他解釋的機會，讓他名譽受質疑。
報導稱，國安局特勤中心對此，已在23日下午舉行危機處理會議；總統府發言人黃重諺24日回應，表示有接獲性平申訴案，此事依性平相關法規辦理，不過為依法確保當事人權益與隱私，沒有進一步的說明。
報導提到，陳月芳是在4月底對劉志斌投訴，就劉志斌說法，他有告知陳女可依法向總統府的性別平等委員會申訴，也提供性騷擾防治相關程序，問她要不要檢附投訴內容以進入調查程序，但陳女拒絕。
由於陳月芳指控歷歷，雖然未提出申訴，但劉志斌認為有必要進一步了解，且陳女曾說其他女性知情楊的事，劉志斌於是逐一約談同工作場所的其他女性同事，但她們都說沒有類似情況。
劉志斌於是採取預防性措施，先把楊調離現職到勤務中心，暫時避免他和陳女在同一工作場所出現。劉志斌也在5月中調閱監視器，結果發現在廁所外、停車場，楊文志和陳月芳都沒有肢體接觸，雙方保持一定距離，楊男在畫面中都欲向陳女說話、解釋，不過陳未予理會，自行離去。
由於陳女和楊男雙方說法呈現「羅生門」，加上陳女始終未表達同意進行性平調查程序，因此無法進入性平程序，近日在府內長官約談後，陳月芳才同意將全案提交性平委員會調查。
總統府性平會召集人姚人多說，性平會在收到相關資料後，會先由輪值委員於3日內初步確認能否成案，確定受理後將在近日內展開調查。
晚間總統府發言人林鶴明也表示，經瞭解實際狀況，為總統府日前接獲一起性平事件申訴，當事人在向直屬主官申訴後，該直屬主官即進行初步核查，以了解是否確有所陳情事，並同步逕為初步處置，將事件對造先行調離工作現場。目前本事件正依性平相關法規辦理中，為依法確保當事人權益與隱私，「我們沒有進一步的說明」。
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