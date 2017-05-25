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議會擋代金制度？ 柯：是誰偷走了人民的乳酪

2017-05-25  12:59

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市議會昨通過《台北市容積移轉審查許可自治條例》，除了取消購地「限制道路寬度」外，也暫停實施原本落日條款。市長柯文哲今上午受訪時說，過去建商可以購地向政府取得容積，但建商所獲得的利益，和地主賣地的價格差距上千億，有句口號「是誰偷走了人民的乳酪？」這就是要處理的問題。

柯文哲說，原本打算6月1日提出方案，沒想到議會提前動手，但仍會在市府大廳舉辦公聽會說明，把問題都拿出來討論。對於現場媒體最後追問，會不會認為議員站在財團那邊？柯不願回應，反問提問記者「你是哪一台的？」帶過。

根據規定，目前建商要取得容積有兩種方式，一種是向政府購買容積，另一種是採容積轉移，也就是購買公保地換容積，柯市府原本希望推動容積百分百代金方式，讓交易更公開透明，但與議會之間，顯然不同調。

柯直言，目前最大問題就是建商的獲利，跟地主賣地所得的差距達上千億，這是北市府要處理的問題。

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  • 柯文哲今天上午出席「內科之心─內湖科技園區產業支援設施BOT開發案」簽約記者會。（記者黃建豪攝）

    柯文哲今天上午出席「內科之心─內湖科技園區產業支援設施BOT開發案」簽約記者會。（記者黃建豪攝）

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