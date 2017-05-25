快訊PR 用手機看新聞 看對「時辰」很重要！
大法官釋憲挺同 釋昭慧：婚姻平權是理所當然的人權
2017-05-25 13:19
〔即時新聞／綜合報導〕昨（24）日大法官針對同性婚姻釋憲案，作出釋字第748號解釋，認為民法未保障同性婚姻屬違憲，使得長期支持婚姻平權的民眾感動落淚。玄奘大學社科院院長釋昭慧以自身佛學觀點與性別問題為題，昨晚於淡江大學發表演講，認為婚姻平權本來就是理所當然的人權。
釋昭慧於演講時提到，除非像她一樣自願不想結婚，否則沒有道理有人能結婚、有人卻不能結婚，不想結婚又被逼迫結婚也是侵害人權，因此對於大法官判處違憲，她表示並不意外。也相當敬佩大法官在反同聲量不小的社會中，以法律上專業的良知做出判決，這是歷史性的一刻。
釋昭慧也補充，即使同志婚姻合法，但歧視依然存在，並不會隨著立法通過而消失，最終目標是要讓歧視他人的人明白這是一件可恥的事，在這漫長的道路上，釋憲只是一個階段性的結果，最終目標是要消弭性別歧視。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 18國在WHA為台灣發聲 中國竟要求停止干涉內政
- 兩岸同志婚姻是否承認 國台辦這樣回......
- 防檢濫權 起訴審查將獨立程序
- 陳星想圍魏救趙 林俊憲嗆：日創社弊案一定追到底
- 營救李明哲 國安局：窮盡一切作為
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 男星月花30萬養4女買不起房 網友怒譙想燒炭
- （獨家）豬哥亮曾爆有新歡 「她」奔靈堂遺孀沒攔阻
- MLB》塞爾三振紀錄中斷 紅襪逆轉遊騎兵
- 雪貂睡姿太衝擊 網友：根本人類 （有片）
- 澎萬安演習順利 明漢光登場
- 不道歉就提告！吃屎名嘴嚇傻刪文致歉林心如
- 榮光教會惡火釀1死1傷 起火點可能在一樓主聖堂
- 設立「毒防局」 綠藍議員不同調
- （雲林）焚化廠仲裁案 李進勇︰不符公平正義
- 一場「滅頂」行動 滅掉頂新魏家兄弟1200億財產
- 金宇彬原想隱瞞父母做化療 決心公開罹癌全因...
- 滑水道3層樓高》何爺爺的移動樂園 七股「童」樂
- 紅襪塞爾挑戰連續三振紀錄 今日賽事預告與轉播
- 英逮４嫌 國安警戒升至最高級
- 專家：後陳馮時代 台灣策略要更靈活
- 殷仔肘傷注射PRP 恐休兵2個月
- 釋憲解放同婚 律師指民法面臨大翻修
- 卵巢剩一邊難懷孕 女星不戴套「有了就結婚」
- 社福宅急便 竹市擴增8社區
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Same-sex marriage decision sparks fury
- 基隆國道客運1070、9006 拒載短程惹民怨
- 1340億富豪沒娶生3子梁洛施 改泡小26歲港姐
- 不划龍舟 褒忠花鼓節週六登場迎端午
- 台中精密園區入口門面建廢棄物處理場 南屯人火大
- 陳彥博 戴著Garmin趴趴走
- 法網會外賽》張凱貞6度破發 復仇開胡
- 機捷小站人少 鄭文燦︰以前政府睡著了
- 小天后 哀戚返美
- 憑「這點」豬哥亮應得金馬 《大釣哥》導演力挺
- 豬哥亮訃聞跳脫傳統 「冷涼卡好 林北先來去」當辦喜事
- 公幼窄門擠不進 家長北市府門口抗議
- 少女初夜「開後門」 男友躲衣櫃被揪出
- 行乞遇恐攻 ２街友衝回救人
- 《台北》無人小巴 最快8月試跑公車專用道
- 威騰出價2兆日圓 東芝股價大漲8%
- 江口洋介娶森高千里恩愛18年 婚變攏是假消息
- 通霄白沙屯西瓜季 5/29僅辦一梯次
- 〈台股青紅燈〉強國人不愛強國幣
- 看到武士就高潮？《無限住人》賣輸蠟筆小新 外媒給好評
- 蘆竹鐵皮屋早餐店清晨火警 夫死妻獲救
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：大法官釋憲挺同 釋昭慧：婚姻平權是理所當然的人權
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分