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大法官釋憲挺同 釋昭慧：婚姻平權是理所當然的人權

2017-05-25  13:19

〔即時新聞／綜合報導〕昨（24）日大法官針對同性婚姻釋憲案，作出釋字第748號解釋，認為民法未保障同性婚姻屬違憲，使得長期支持婚姻平權的民眾感動落淚。玄奘大學社科院院長釋昭慧以自身佛學觀點與性別問題為題，昨晚於淡江大學發表演講，認為婚姻平權本來就是理所當然的人權。

釋昭慧於演講時提到，除非像她一樣自願不想結婚，否則沒有道理有人能結婚、有人卻不能結婚，不想結婚又被逼迫結婚也是侵害人權，因此對於大法官判處違憲，她表示並不意外。也相當敬佩大法官在反同聲量不小的社會中，以法律上專業的良知做出判決，這是歷史性的一刻。

釋昭慧也補充，即使同志婚姻合法，但歧視依然存在，並不會隨著立法通過而消失，最終目標是要讓歧視他人的人明白這是一件可恥的事，在這漫長的道路上，釋憲只是一個階段性的結果，最終目標是要消弭性別歧視。

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  • 釋昭慧昨（25）晚於淡江大學演講，表示婚姻平權本來就是理所當然的人權。（示意圖 翻攝自釋昭慧臉書）

    釋昭慧昨（25）晚於淡江大學演講，表示婚姻平權本來就是理所當然的人權。（示意圖 翻攝自釋昭慧臉書）

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