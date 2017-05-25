上班前騎腳踏車 林佳龍宣布：「完整保留」東豐自行車道

市長林佳龍上班前到東豐自行車道騎腳踏車，宣布將完整保留。（台中市政府提供）

2017-05-25 11:20

〔記者李忠憲／台中報導〕東豐快速道路日前傳出將拆除部分全國知名景點東豐鐵馬道，引起各界議論，台中市長林佳龍今天上午特別利用上班前，前往現場騎腳踏車，體驗美麗的風景，隨後宣布，東豐快速工程將以「完整保留東豐自行車道綠廊」為前提，要求建設局調整工法。

市長林佳龍在個人臉書表示，他今天一早在上班前特地繞到東豐自行車道，看看最近備受關注的綠廊。東豐綠廊一如往常恬靜而美麗，它不僅是全國第一條廢棄鐵道改建的自行車專用道，也是歷年票選冠軍的單車旅遊勝地，可以騎車在林蔭間的悠閒感，是「台中最幸福的風景！」也是許多人珍貴的共同回憶。

林佳龍說，東豐快速道路在前市府時期提出的隧道方案，牽動地質敏感區，讓石岡居民憂慮，環評程序也有疏漏，經訴願後遭撤銷。新市府團隊接手後，經多方研議，捨棄隧道方案，並提出南堤方案；雖然已降低影響環境，但與東豐自行車道共線路段，仍有許多民眾憂心，綠廊是否遭受衝擊？

他對此表示，便捷交通與美麗自行車綠廊都是台中人共同珍貴資產，兩者絕非不能並存。找出兩全齊美方案是市府責任，他已聽到愛護綠廊民眾的心聲，也感同身受。

因此，他宣布，未來東豐快速道路工程將「完整保留東豐自行車道綠廊」，要求建設局另行調整工法；同時，相關單位對自行車道的管理及周邊生態的保護，也應提出更積極的作為。

林佳龍感謝守護在地幸福的無名英雄，他表示，這條路大家一起走過，他很珍惜。希望未來與大家繼續向前行。