同婚釋憲出爐 賴清德：台灣重要人權里程碑

2017-05-24 18:21

〔記者蔡文居／台南報導〕針對同婚釋憲案，大法官要求保障同婚權利。台南市長賴清德今天下午表示，大法官會議今天的解釋，說明了「相愛的人有權利生活在一起」，這將是台灣非常重要的人權里程碑。

他說，台南市一向尊重與包容多元價值與多元文化，隨著時代在進步，許多觀念經過討論、溝通與成形，大家越來越能持開放的態度來傾聽、理解與尊重。

賴清德說，關於性別的多元尊重，台灣正大步往前，他期待未來這些我們身邊的朋友，能不僅在法律上獲得保障，更能獲得大家由衷且珍貴的祝福！