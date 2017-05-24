同婚釋憲出爐 許毓仁：你們可以準備結婚了！

2017-05-24 18:19

〔即時新聞／綜合報導〕大法官今天下午就同性婚姻聲請釋憲案，作出釋字第748號解釋，認定現行法令未保障同性婚姻屬違憲，長期爭取同婚的立委許毓仁來到立法院外，向挺同團體高喊「你們可以準備結婚了！」

許毓仁稍早在臉書發文，這是一個所有為婚姻平權奮鬥的每一個人的勝利，你們是英雄，是台灣進步價值的重要里程碑，但「我們的路還沒走完」，接下來的每一天，各位要堅定向前，尋求你們地區立委的支持，要求他們把此案排入議程。

許毓仁也說道，「我們要推動的是真平等，而不只是政治口號」，釋憲結果出來了，剩下來就是立法院的事，在此呼籲，立法院和政府能有一個明確態度和時間表。

隨後許毓仁也到立法院外，與挺同團體一同慶賀，並高喊「你們可以準備結婚了！」現場群眾有的更是感動到流淚。

相關連結