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花媽肯定同婚釋憲 「台灣人權重要一步」

2017-05-24  17:50

〔記者王榮祥／高雄報導〕針對同婚釋憲大法官解釋。高雄市長陳菊今表示，誠如她當年在第一場同志婚禮上所說的「相愛是人權」，她對於大法官的釋憲表示肯定，認為這跨出台灣人權重要一步，也期待從今以後、台灣社會能彼此溝通理解、彼此體諒包容。

陳菊說，相信台灣社會本於愛及善良，必能走向進步而更加美好的價值，並為台灣加油。

此外，高市新聞局長丁允恭事先在臉書押百杯咖啡，傍晚立刻兌現承諾，先拿20杯提供領取，剩餘的數量、明上班時間可至高市府2樓新聞局長室取用，100杯拿完為止。

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  • 高雄市長陳菊肯定同婚釋憲。（資料照，記者張忠義攝）

    高雄市長陳菊肯定同婚釋憲。（資料照，記者張忠義攝）

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