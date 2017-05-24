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同性婚姻違憲 北市府：民法該修就修

2017-05-24  17:22

〔記者陳紜甄／台北報導〕台北市政府、同志祁家威聲請同婚釋憲，司法院大法官宣布，我國現行法律未保障同性婚姻屬違憲，法務部應研擬修法，讓同性伴侶也有合法結婚登記權利。

台北市民政局長藍世聰指出，違憲的部分，由立法機關來去處理，北市府也會協助。修法的過渡期，北市府會就能做的部分先做，保障同志婚姻，並盡快加速腳步推動，「人權是普世價值，因此市府必須去保障人權。」由於大法官釋憲，僅提到交由立法機關修法，並未提到是否以立專法；不過，藍世聰說，大法官認為民法違憲，當然就是修民法，「民法該修就要修。」

另外，他也強調，任何公共議題皆有正反意見，釋憲結果雖然重要，但是釋憲過程中，正反雙方理性對話，讓民主往前邁進，也同屬重要。

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  • 台北市政府指出，民法該修就要修（圖片擷取自市長柯文哲臉書）

    台北市政府指出，民法該修就要修（圖片擷取自市長柯文哲臉書）

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