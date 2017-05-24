台中市優化公車專用道破爛 六月啟動路平專案

2017-05-24 16:43

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台灣大道的優化公車專用道的路面，藍色標線脫落，早已遭市民詬病，市府建設局今天表示，建設局預定於6月啟動路平專案，五權路至靜宜大學之間的專用道雙向，都將重新鋪設。

台灣大道的優化公車專用道因公車行駛頻繁，路面有多處損壞龜裂、標線脫落，甚至出現坑洞、積水等，由於台灣大道是台中市的門面，有很多市民反映希望儘速整修，建設局今天表示，6月啟動路平專案。

建設局長黃玉霖表示，市民對優化公車專用道一直有改善的心聲，市府也積極研議，專用道路平改善工程已完成規劃設計，分東、西行兩標案辦理，施工路段車道長度共19.8公里，目前已辦理公開招標作業，並進入評選議價階段，預計今年6月底完成發包施工、8月底即可完工。

此外，優化公車專用道12易積水處，雖然非屬路平工程設計範圍，但為提升整體專用道品質及安全，建設局會同交通局逐一履勘、查明原因後，將一併納入路平專案解決，規劃依現況分別以增加分隔島排水孔及橫向排水孔、清淤方式，改善因排水不良造成的易積水情形。 優化公車專用道路平專案改善工程經費約5千2百萬元，施工路段車道長度從五權路至靜宜大學間，東、西行兩向共19.8公里，將改善公車專用道鋪面6,4395平方公尺、人孔蓋調71處、人孔調平68處。

路面刨鋪初步規劃將採夜間施工、分段執行的方式，夜間23時至隔日6時施工，6時後開放通行。