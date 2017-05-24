| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
對流雲系旺盛！ 南投縣、高雄市豪雨特報 PR 用手機看新聞 看對「時辰」很重要！
 首頁 > 政治

北市議會性平教材提案 民進黨有異議擱置

2017-05-24  16:37

〔記者何世昌／台北報導〕國民黨市議員王欣儀提案，性平教育教材應交由各校家長會決定立場，此提案獲24藍、綠議員連署；但社民黨認為「家長會」不應介入性平教材，今早赴市議會抗議。該案下午進行市議會大會一讀，民進黨市議員簡舒培要求暫擱；另民進黨市議員李建昌、洪健益要求撤簽。

該案提案內容為家長基於監護權，有關性平教育教材、課程，應有最高、最後審酌權，應交由各校家長會決定立場，要求市政府官員傾聽多元的聲音，並重新檢討台北市性別平等教育相關管理規範及課程審查規定，內容必須清楚完整，確保性別平等教育之落實。

社民黨召集人范雲表示，性平教育是專業的事，教材應由教育部聘請的委員學者專家審議；若有任何疑義應到教育部與專家辯論，「不能放任家長他們來審核性平教材」。她透露，前晚已成功遊說李建昌撤簽。

社民黨抗議的同時，另有家長團體到場反制，並舉「愛台灣久久久」等手舉牌，高喊「孩子是家長生的，我們有教育權」、「不當性平教材退出校園」等語。

提案今下午送市議會大會一讀，議長吳碧珠詢問「有沒有意見？」，李建昌、洪健益表態意欲撤簽；惟提案已成案，不得撤簽。但簡舒培舉手表達「有意見」，此案暫擱。

李建昌隨後表示，尊重議事規則，但要求表達撤簽理由；他說，本來認同家長團體得適當參與，但深入了解後，發現很多團體邀請極端反同人士去做主講人，與他的理念相牴觸。

廣告
  • 社民黨上午至市議會前主張性平教材應由教育部聘請的委員學者專家審議；紅龍隔開的另一側，則是家長團體舉牌要求對性平教育有審查的權利。（記者何世昌攝）

    社民黨上午至市議會前主張性平教材應由教育部聘請的委員學者專家審議；紅龍隔開的另一側，則是家長團體舉牌要求對性平教育有審查的權利。（記者何世昌攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 同婚 性平教材 性平教育
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
台灣成亞洲同婚平權先驅
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧泰式打拋肉
古早味甜點✧蜜番薯
越式✧牛肉河粉
好喝綠豆湯怎麼煮？
轉寄

標題：北市議會性平教材提案 民進黨有異議擱置


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月24日‧星期三‧丁酉年四月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.