北市議會性平教材提案 民進黨有異議擱置

2017-05-24 16:37

〔記者何世昌／台北報導〕國民黨市議員王欣儀提案，性平教育教材應交由各校家長會決定立場，此提案獲24藍、綠議員連署；但社民黨認為「家長會」不應介入性平教材，今早赴市議會抗議。該案下午進行市議會大會一讀，民進黨市議員簡舒培要求暫擱；另民進黨市議員李建昌、洪健益要求撤簽。

該案提案內容為家長基於監護權，有關性平教育教材、課程，應有最高、最後審酌權，應交由各校家長會決定立場，要求市政府官員傾聽多元的聲音，並重新檢討台北市性別平等教育相關管理規範及課程審查規定，內容必須清楚完整，確保性別平等教育之落實。

社民黨召集人范雲表示，性平教育是專業的事，教材應由教育部聘請的委員學者專家審議；若有任何疑義應到教育部與專家辯論，「不能放任家長他們來審核性平教材」。她透露，前晚已成功遊說李建昌撤簽。

社民黨抗議的同時，另有家長團體到場反制，並舉「愛台灣久久久」等手舉牌，高喊「孩子是家長生的，我們有教育權」、「不當性平教材退出校園」等語。

提案今下午送市議會大會一讀，議長吳碧珠詢問「有沒有意見？」，李建昌、洪健益表態意欲撤簽；惟提案已成案，不得撤簽。但簡舒培舉手表達「有意見」，此案暫擱。

李建昌隨後表示，尊重議事規則，但要求表達撤簽理由；他說，本來認同家長團體得適當參與，但深入了解後，發現很多團體邀請極端反同人士去做主講人，與他的理念相牴觸。