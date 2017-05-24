國民黨布局提前曝光？吳敦義︰「網友狂想曲」，圖後右一為周錫瑋。（記者李容萍攝）

2017-05-24 11:25

〔記者李容萍／桃園報導〕新任國民黨主席當選人吳敦義今天上午前往桃園市大溪頭寮謁陵，被問到對網路傳出國民黨不分區立委等名單的看法，他剛開始眼睛瞪大，接著笑著表示，這是「少數網友開玩笑的狂想曲」，千萬不要當真，並強調自己從政以來為黨奉獻、大公無私。

吳敦義被問到前台北縣長周錫瑋在國民黨主席選舉前、後都陪同到大溪謁陵，是否有特殊的政治意涵或選戰布局的考量，他直說「完全沒有這件事！」

吳敦義隨即笑著說，現在連網路上都有「國民黨2020不分區立委名單」，幾乎和中常委的名單一樣，這是「少數網友開玩笑的狂想曲」，大家千萬不要當真。

吳敦義說，如果他擔任黨務工作會這樣的話，為什麼能在民國96年、97年能讓國民黨在立法院贏得4分之3的席次，而且沒有人脫黨與違紀；「如果沒有大公無私，絕對沒有資格擔任黨的秘書長，更遑論如今的黨主席」，這點他請大家放心。

至於周錫瑋稍後受訪時也表示，吳敦義競選黨主席時，就曾陪同謁陵，所以選後再次陪同是很正常的，也期許吳敦義能在國民黨困難的時候，擔任好黨主席。

周錫瑋也說，現在過得很好，種種花、畫畫，但是對未來人生規劃也埋下伏筆表示，「人生不知道會在什麼時候，有什麼變化」，如果需要他為社會奉獻時，還是要奉獻。