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特赦陳水扁 國民黨籲蔡英文總統考慮

2017-05-24  10:37

〔記者施曉光／台北報導〕針對保外就醫中的前總統陳水扁最近不但違反獄方規定，還向蔡英文總統嗆聲，「不然，把我抓回去關啊！」國民黨文傳會副主委胡文琦今日召開記者，「敦請蔡英文總統趕快特赦陳水扁」。

胡文琦表示，面對民進黨上下一片特赦陳水扁的要求，甚至前民進黨立委蔡啟芳、現任民進黨立委蔡易餘父子還為了是否特赦陳水扁，都要「斷絕父子關係」，蔡英文身為總統格局，應該做出一個最終決定。

他表示，蔡英文選前曾說關於是否特赦陳水扁一事，「最大原則是不讓人民在這個議題上持續對立」，如今面對顯然都快搞到「老子都不老子了」的蔡氏父子形同陌路尷尬狀況，蔡英文實在不應再逃避問題，該考慮是否特赦陳水扁，如果不能也應該清楚表態，而不要讓文官系統的中監孤獨無助。

胡文琦還說，根據監獄行刑法規定，保外醫治受刑人如果違反保外醫治應遵守規定，監督機關得廢止保外就醫的許可，陳水扁屢踩紅線，蔡英文的不吭聲，就是涉嫌默許、認同、肯定。

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  • 國民黨文傳會副主委胡文琦今日召開記者，「敦請蔡英文總統趕快特赦陳水扁」。（資料照，記者廖振輝攝）

    國民黨文傳會副主委胡文琦今日召開記者，「敦請蔡英文總統趕快特赦陳水扁」。（資料照，記者廖振輝攝）

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