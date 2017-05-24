立委助理摔倒送醫 立院委員會暫停

立委王育敏助理今早跑進會議室時，卻被地上電源線絆住而摔倒，導致她右手受傷，會議因此暫停，救護車醫護人員則將助理送醫。（記者方賓照攝）

2017-05-24 10:36

〔即時新聞／綜合報導〕立法院今早發生助理受傷意外，有媒體報導指出，立法院上午審查《政務人員退職撫卹條例》修正草案，但在會議進行中發生意外，國民黨立委王育敏的助理跑進會議室時，卻被地上的電源線絆住而摔倒，導致她右手受傷，委員會也因此暫停，救護車醫護人員則將助理送醫。

綜合媒體報導，立法院司法及法制委員會今天上午開會，法案王育敏的助理卻跌倒且發出很大聲響，助理面露痛苦表情，傷勢嚴重無法起身，會議也因此暫停，最後由救護車醫護人員送醫。王育敏表示，她的助理要盡快把資料給她，所以小跑步進會議室時被電源線絆倒，導致右手受傷，現在送往台大醫院處理中。