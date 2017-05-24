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父子零互動... 蔡易餘不打算向「幹話王」道歉

2017-05-24  09:46

〔即時新聞／綜合報導〕前立委蔡啟芳與現任立委的兒子蔡易餘之間，為了前總統陳水扁的赦免法隔空喊話，蔡易餘今天說，由於昨天媒體大肆報導他說爸爸是「幹話王」，兩人目前仍然零互動，但他沒有打算要跟爸爸道歉。

綜合媒體報導，蔡易餘今日受訪時，針對父子關係回應，兩人目前零互動，但他打算讓「時間」來化解。他認為，時間是最好的療傷劑，至於具體需要多久的時間，蔡易餘表示：「快則一天，慢則一年。」

當媒體問道他會不會跟父親道歉，蔡易餘說：「幹嘛要道歉，讓時間來解決，這個從頭到尾沒有道歉的問題。」

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  • 蔡易餘昨日表示：「我爸是講幹話之王。」（資料照，記者林正堃攝）

    蔡易餘昨日表示：「我爸是講幹話之王。」（資料照，記者林正堃攝）

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