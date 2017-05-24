同婚釋憲今出爐 陳芳明籲：蔡政府勿玩弄話術

2017-05-24 09:44

〔即時新聞／綜合報導〕司法院大法官審理北市府、同運人士祁家威聲請同婚釋憲案，今下午4時將揭曉。政大台文所教授陳芳明指出，既然蔡政府曾公開承諾「婚姻平權」，就要協助實現，切勿玩弄話術。

陳芳明於臉書提到，對於同婚釋憲的結果，他期待綠營府院，應表達清楚態度；他認為，人權問題絕不能有任一模糊空間，「既然蔡總統在選舉期間公開承諾支持『婚姻平權』，就一定要促其實現」。

陳芳明直言，「這是台灣民主非常重要的一天」，呼籲全民與這座寶島上的所有同志，一同聆聽大法官的宣布，「緊接著就是民進黨的事了，蔡總統的府院，今天請不要玩弄話術」。