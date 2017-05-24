| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

「把人給我弄回來！」 傳小英派親信赴中救李明哲

2017-05-24  07:47

〔即時新聞／綜合報導〕在中國失蹤被抓的前民進黨黨工、人權工作者李明哲現在仍下落不明，中國尚不願放人，先前總統蔡英文下令「把人給我弄回來」後，由於兩岸正式管道停擺，蔡英文派出親信直接前往中國了解狀況，除此之外，蔡英文的幕僚也私下與美方聯繫，協助李凈瑜在美國見高官。

《壹週刊》報導，李明哲被捕後，蔡英文曾對國安團隊下令：「把人給我弄回來就對了！」但透過兩岸所有正式管道遞出去的訊息都已讀不回，救援行動陷入困難，蔡英文乾脆親自派出親信，到對岸了解狀況，另一方面，她也私下讓幕僚替李妻跟美國高官牽線。

報導提到，蔡英文派出的人是和對岸有長年的互動，對岸一看就知道是蔡英文派來的人；這名人士上週回台，帶回來了一些重要訊息，其中包括中國原本打算在端午節放人，但是李凈瑜在美遊說太過高調，中國下不了台，導致放人一事可能再延。

《壹週刊》在一場餐會上直接問該人士是否奉命前往中國，處理李明哲一事？但該人士只回應：「我常在各國間來來去去」，沒有證實但也沒否認。

廣告
  • 週刊報導，蔡英文派出親信前往中國。（記者黃耀徵攝）

    週刊報導，蔡英文派出親信前往中國。（記者黃耀徵攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 李明哲 李淨瑜 蔡英文
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
蔡政府執政週年總體檢
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧泰式打拋肉
古早味甜點✧蜜番薯
越式✧牛肉河粉
好喝綠豆湯怎麼煮？
轉寄

標題：「把人給我弄回來！」 傳小英派親信赴中救李明哲


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月24日‧星期三‧丁酉年四月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.