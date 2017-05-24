「把人給我弄回來！」 傳小英派親信赴中救李明哲

2017-05-24 07:47

〔即時新聞／綜合報導〕在中國失蹤被抓的前民進黨黨工、人權工作者李明哲現在仍下落不明，中國尚不願放人，先前總統蔡英文下令「把人給我弄回來」後，由於兩岸正式管道停擺，蔡英文派出親信直接前往中國了解狀況，除此之外，蔡英文的幕僚也私下與美方聯繫，協助李凈瑜在美國見高官。

《壹週刊》報導，李明哲被捕後，蔡英文曾對國安團隊下令：「把人給我弄回來就對了！」但透過兩岸所有正式管道遞出去的訊息都已讀不回，救援行動陷入困難，蔡英文乾脆親自派出親信，到對岸了解狀況，另一方面，她也私下讓幕僚替李妻跟美國高官牽線。

報導提到，蔡英文派出的人是和對岸有長年的互動，對岸一看就知道是蔡英文派來的人；這名人士上週回台，帶回來了一些重要訊息，其中包括中國原本打算在端午節放人，但是李凈瑜在美遊說太過高調，中國下不了台，導致放人一事可能再延。

《壹週刊》在一場餐會上直接問該人士是否奉命前往中國，處理李明哲一事？但該人士只回應：「我常在各國間來來去去」，沒有證實但也沒否認。