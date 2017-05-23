藍議員不看好台積電到高雄 花媽：樂觀也尊重
2017-05-23 12:14
〔記者王榮祥／高雄報導〕曾任職台積電的國民黨高市議員黃紹庭，今在議會提出五個問題質詢高雄市府團隊，並直言他不看好台積電會進駐高雄！高雄市長陳菊強調，高市府會做好一切準備、打開雙手歡迎台積電，她對此仍持樂觀態度，但基於尊重台積電立場，暫時不適合說太多。
黃紹庭表示，台積電若要進駐高雄，以他的瞭解，目前有五個問題，分別是為開發的周遭生活環境、無法擴充的未來廠房土地、未完全解決的用水問題、風險高的環評程序、百餘家中下游廠商搬遷問題。
黃紹庭指出，以他對產業投資的瞭解，以及上述幾個問題考量，他個人並不看好台積電會來高雄。
高雄市長陳菊答詢時指出，關於台積電投資案，中央有組成專案小組，由副總統陳建仁帶領，高雄市府也是其中一員，針對台積電設廠高雄可能遇到的問題，正逐一設法調整、處理中。
陳菊信心喊話，如果台積電有意投資，高雄絕對是最適合的地方，中央與高市府也會做好一切準備，打開雙手歡迎台積電，她個人對台積電投資高雄，也是持正向、樂觀看法，但基於尊重台積電立場，真的不方便說太多。
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