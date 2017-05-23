曾是模特兒... 洪秀柱乾女兒成為最正黨代表

黎子渝曾是模特兒。（圖取自黎子渝臉書）

2017-05-23 06:54

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨代表選舉結果20日出爐，剛選上的新竹市國民黨黨代表中，有一名超吸睛的正妹，她的名字叫黎子渝，只有28歲，曾是平面模特兒，她因仰慕洪秀柱投入國民黨，後來成為洪秀柱的乾女兒，這次當選也被封為最正國民黨代表。

黎子渝臉書分享許多美照，有超過10萬名網友追蹤，人氣相當高，當選黨代表後，她也在臉書PO文寫道：「光有外表的美是不夠的，言談、智慧、能力、甜蜜的笑語都勝過自然創造的美。機會是給準備好的人；成功是個不怕累的人。」

《聯合報》報導，黎子渝透露，雖然參選的過程很辛苦，不過能夠能為黨員同志發聲，再怎樣辛苦都很值得，她也呼籲國民黨需要年輕人參與，希望年輕人可以站出來。