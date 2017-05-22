台灣被中國「照顧」？ 陳時中怒駁：自己健康自己救
〔特派記者呂伊萱／瑞士日內瓦報導〕第70屆世界衛生大會（WHA）今天上午在瑞士日內瓦開幕，我11個友邦支持台灣參與WHA的提案，經過辯論後未納入議程。衛福部長陳時中感謝友邦支持，並相當不滿中國在辯論中說「台灣被妥善照顧」。陳時中駁斥說「自己的健康自己救」，台灣自己奮鬥這麼久，居然還「被說妥善照顧」，他感到十分憤怒。陳時中強調，政治不能汙染健康人權，今年踏出第一步，明年一定再來。
貝里斯、馬紹爾群島、諾魯、尼加拉瓜、帛琉、巴拉圭、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森及格瑞那丁、索羅門群島、史瓦濟蘭與吐瓦魯等11個友邦，為我向WHA提案要求將「邀請台灣以觀察員身分參與世界衛生大會」（Inviting Taiwan to Participate in the WHA as an Observer）一案列入議程，但經過總務委員會及大會進行「二對二辯論」後，仍未納入本屆WHA議程。
在提案確認被否決後，陳時中來到聯合國歐洲總部前廣場，來自台灣的民間團體「2017WHO宣達團」、支持台灣的僑胞與此次赴會的4名立委均聚集在此，呼口號為台灣發聲。陳時中回應台灣提案被否決一事說，相當感謝聖文森與帛琉，陳時中說，他們不畏強權，願意表達正義之聲支持台灣，他相當感動。
但陳時中也同樣強調對於大會決定「感到非常失望」，因為在最高健康殿堂裡面，中國和古巴不斷用政治汙染健康人權。陳時中臉色脹紅、難掩情緒地說，中國一再提到台灣「被妥善照顧」，但沒有人可以照顧別人的健康，「自己的健康自己救！自己的國家自己戰鬥！」陳時中強調，台灣自己奮鬥這麼久，居然還「被說妥善照顧」，他感到十分憤怒。
陳時中重申，這次來體會到「被忽視與被遺棄」的感覺，但那是將來的動力，台灣應該真正團結對外，保護自己的健康和鄉土。陳時中強調，未來的路還很長，今年踏出第一步，明年一定再來，為台灣健康人權奮鬥！
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 友邦衛生部長不甩中國施壓 大力挺台參與WHA
- 「活當，不是死當」小英執政週年民調52.41分
- 阿扁不出席蔡有全追思禮拜 陳致中：父親無奈、遺憾
- 否認大巨蛋換北農案 柯P：這次我自己控制人事
- 廢清法修正草案初審通過 全案保留交協商
- 華人圈10大美女林志玲屈居第2 第1名竟是「她」
- 抱著謝金燕謝金晶痛哭 余天：為了小事吵不值得
- 不像在中國要戴口罩 留學生：美國空氣清新又自由
- 機師飛航途中睡覺 台灣虎航證實：爆料副機師停職調查
- 芳苑潮間帶 尖甲水虱吸食魚體
- 梅花鹿曝屍田寮山區 疑遭野狗追逐失足摔死
- 尋找下一個馮俊凱 林園高中生奪冠
- 雙B跑車揪團飆速 「開320還被超車」
- 竹縣寶山鄉 2新設測速照相桿啟用
- 沒他就沒「賀歲帝」 這貴人比豬哥亮早走一步
- 豬哥亮標靶藥丟馬桶 3個月壽命被沖掉
- 醫病》86歲老翁腰痛腿疼 竟是肺外結核作祟
- 增加曝光度 潘孟安：盼國道休息站成展售、物流中心
- 自由廣場》（澄社評論）國會反對黨
- 華航空姐被陷害？藏毒位置 須從內部拉鍊打開
- 參觀ＷＨＡ會場 立委淚盼以台灣名義參加
- 日職》羅德王牌歸位 明天先發不是陳冠宇
- 4米長偽虎鯨 擱淺北門身亡
- 故宮展櫃異常開門錄影畫面曝光
- A++最多錯3題 想進建北積分至少105
- 台中水泥預拌車翻落溪 駕駛卡住搶救中
- 女星結婚險斷指 宴客日直奔醫院
- 注意！《神力女超人》確定沒有片尾彩蛋
- 從砍人到助人 歹子揹神尊行善徒步進香
- 證交所公告 陽明23日起恢復融資券交易
- 故宮展櫃鬆脫 廠商也看不出異常
- 百年台酒拚變身 13座觀光酒廠再造
- 中職》中信兄弟推動漫日 邀請漫畫大師開球
- 蓋兒加朵樂當神力女超人 第一次披戰袍「超級緊」
- 挺台參與ＷＨＡ 世醫會三巨頭會陳時中
- 網球》備戰法網出大絕！喬帥找阿格西當教練
- 連鎖藥局總裁回饋母校 每年贊助75萬元提攜學弟妹..
- IS人體實驗2種致命化武 專家：此舉宛如納粹
- 泥菩薩過江？5神像被棄置 警局公告招領
- 外甥女戀上表舅後生子 小孩被打成植物人還頂罪
- NBA》第二輪就帶傷拚 綠衫軍矮腳虎恐開刀
- 大型銀樓錢流不輸銀行 人民幣匯兌是大宗
- 遞橄欖枝！吳今會郝詹…還在聯繫洪
- 直腸癌聽信偏方 直徑20幾公分腫瘤竄出肛門
- 印尼警突襲同志派對 大動作逮捕141人
標題：台灣被中國「照顧」？ 陳時中怒駁：自己健康自己救
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email