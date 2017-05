台灣被中國「照顧」？ 陳時中怒駁：自己健康自己救

2017-05-22 20:12

〔特派記者呂伊萱/瑞士日內瓦報導〕第70屆世界衛生大會(WHA)今天上午在瑞士日內瓦開幕,我11個友邦支持台灣參與WHA的提案,經過辯論後未納入議程。衛福部長陳時中感謝友邦支持,並相當不滿中國在辯論中說「台灣被妥善照顧」。陳時中駁斥說「自己的健康自己救」,台灣自己奮鬥這麼久,居然還「被說妥善照顧」,他感到十分憤怒。陳時中強調,政治不能汙染健康人權,今年踏出第一步,明年一定再來。

貝里斯、馬紹爾群島、諾魯、尼加拉瓜、帛琉、巴拉圭、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森及格瑞那丁、索羅門群島、史瓦濟蘭與吐瓦魯等11個友邦,為我向WHA提案要求將「邀請台灣以觀察員身分參與世界衛生大會」(Inviting Taiwan to Participate in the WHA as an Observer)一案列入議程,但經過總務委員會及大會進行「二對二辯論」後,仍未納入本屆WHA議程。

在提案確認被否決後,陳時中來到聯合國歐洲總部前廣場,來自台灣的民間團體「2017WHO宣達團」、支持台灣的僑胞與此次赴會的4名立委均聚集在此,呼口號為台灣發聲。陳時中回應台灣提案被否決一事說,相當感謝聖文森與帛琉,陳時中說,他們不畏強權,願意表達正義之聲支持台灣,他相當感動。

但陳時中也同樣強調對於大會決定「感到非常失望」,因為在最高健康殿堂裡面,中國和古巴不斷用政治汙染健康人權。陳時中臉色脹紅、難掩情緒地說,中國一再提到台灣「被妥善照顧」,但沒有人可以照顧別人的健康,「自己的健康自己救!自己的國家自己戰鬥!」陳時中強調,台灣自己奮鬥這麼久,居然還「被說妥善照顧」,他感到十分憤怒。

陳時中重申,這次來體會到「被忽視與被遺棄」的感覺,但那是將來的動力,台灣應該真正團結對外,保護自己的健康和鄉土。陳時中強調,未來的路還很長,今年踏出第一步,明年一定再來,為台灣健康人權奮鬥!