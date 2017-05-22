前國大代表許崇文病逝 鄭文燦等人送他最後一程

許崇文生活照。（家屬提供）

2017-05-22 12:28

〔記者李容萍／桃園報導〕前國大代表、也是曾擔任桃園市升格前民進黨桃園縣黨部主委許崇文，今年5月6日因腦中風不幸過世，享年61歲，家屬今天上午在桃園市中壢御奠園舉行告別式，桃園市長鄭文燦、民進黨桃園市黨部主委呂林小鳯等人到場頒褒揚狀、功勳獎章以及覆蓋民進黨黨旗，肯定許崇文白手起家，在事業有成後出錢出力支持正處艱困的民進黨，並與親友共同追思，送許崇文最後一程。

許崇文是在桃園市未升格前，曾任桃園市副市長（現為桃園區），也曾擔任桃園市汽車貨櫃公會理事長、台灣省貨櫃公會理事、民進黨桃園縣黨部第5、6、7、9屆評委會召集人、民進黨桃園縣黨部第10屆主委、國民大會代表，桃園市義交大隊長，資歷完整。

由於許崇文的個性豪爽、海派，交友廣闊，親友得知他不幸過世，都覺得才61歲是英年早逝，感到不捨。