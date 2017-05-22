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我不買M1A2戰車？美方評估在台灣難發揮實力

我國軍方先前曾向美方爭取採購全新M1A2戰車，但在「漢光33號」電腦兵棋推演後，美方觀演團評估M1A2戰車在台灣難以發揮戰力。圖為M1A2戰車。（歐新社）

2017-05-22  10:16

〔即時新聞／綜合報導〕我國軍方先前曾向美方爭取採購全新M1A2戰車，但在此次「漢光33號」電腦兵棋推演後，美方觀演團評估M1A2戰車在台灣所面臨的敵情威脅以及特殊地形之下，恐難以發揮戰力，軍方已重新考量採購M1A2戰車的必要性，轉為提升現有M60A3戰車性能，甚至不排除要「戰車國造」。

根據《風傳媒》報導，美軍訪台官員指出，在共機的空中威脅下，國軍若無法取得空優，那麼屬於重型戰車的M1A2很容易成為攻擊目標，加上台灣海島較為破碎的地形，會讓M1A2的機動性大減。美方官員建議，因應台海作戰的特殊性，地面防衛武器的採購應以「可快速抵達戰場」為原則，唯有如此火力才能發揮，在此原則之下，M1A2戰車不符合國軍作戰需求。

經過美方建議以及國軍戰略檢討之後，軍方因而重新評估M1A2戰車採購案，軍方高層認為，國軍現有M60A3戰車仍具備不錯的射控能力，未來可採取性能提升方案，同時中科院也已著手研發新一代戰車，因此採購M1A2戰車應該暫緩。

經過此次電腦兵推結果後，軍方已確定將「岸置精準火砲系統」列為陸軍未來建軍最優先項目，在預算排擠效應之下，陸軍爭取超過10年以上的M1A2戰車和M109A6自走砲都將暫緩，軍方高層對此直言：「M1A2和M109A6不是不買，而是等有錢再考慮。」

針對「戰車國造」部分，陸軍司令部在去年9月下旬發函中科院，要求評估國造第三代戰車能力，有軍方官員認為，國造戰車或許更能符合台灣獨特的作戰需求，應該嘗試「戰車國造」。

軍方重新評估M1A2戰車採購案，未來可採取性能提升方案，以及著手研發新一代戰車。圖為M1A2戰車。（歐新社）

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相關關鍵字： M1A2 國軍 坦克 戰車 美軍 陸軍
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