社群熱議蔣介石日記「超色自白」 詹凌瑀諷：戒色失敗奮鬥史

《蔣中正日記》的著作財產權於2026年1月1日正式屆滿，相關內容隨即全面開放民眾線上下載與瀏覽。（資料照）

《蔣中正日記》的著作財產權於2026年1月1日正式屆滿，近日有網友分享，內容中竟充斥大量其對「性慾」與「道德掙扎」的獨白，引發社群議論。媒體人詹凌瑀發文諷刺蔣每天忙著「想色色」，根本是「被政治耽誤的老司機」，並直言「突然覺得這根本不是什麼偉人日記，這是一個天蠍座悶騷男的『戒色失敗奮鬥史』 吧」。

詹凌瑀在臉書發文指出，最近國史館公開蔣中正日記，看完她只能說，從小唱的那首《總統蔣公紀念歌》可能要改寫了。原本的歌詞說：「總統蔣公，您是人類的救星，你是世界的偉人。總統蔣公，您是自由的燈塔，你是民主的長城。」結果日記打開一看，偉人每天都在忙什麼？忙著「想色色」。

詹凌瑀諷刺，什麼「人類的救星」？看完日記，覺得他根本是 「被政治耽誤的老司機」。在日記裡寫滿了「見色心淫」、「狂態復萌」、「下午購書逐色」。甚至去香港的時候還在那邊自我喊話：「香港是花花世界，我能否經受考驗就看今天！」結果下一段就紀錄還是跑去買春了。這根本就是「嘴巴說不要，身體很誠實」的最高境界啊！

詹凌瑀也指出，「最戳中笑點的是，他連房事表現不好都要寫下來自我安慰：『英雄氣短，自古皆然。』哈囉？『英雄氣短』是用在這個地方的嗎？這成語被你這樣用，以後國文老師要怎麼教小孩？而且明明是自己去外面亂搞得性病，還傳染給前妻陳潔如害人家終生不孕，然後自己在日記裡寫『心生抑鬱』，這已經不是渣男等級，是核廢料等級了吧。」

詹凌瑀也質疑，每天早上起床想色色，下午出門逛街看妹子，晚上做完壞事進入「聖人模式」寫日記罵自己是禽獸，隔天起床繼續循環。難怪最後會把整個中國江山搞丟，落難到台灣這個小島上。畢竟身為三軍統帥，每天腦子裡都在「天理」跟「人欲」之間打架，花這麼多時間在管自己的下半身（還管不住），哪有時間管國家大事。

詹凌瑀在文末也酸，寫到這裡，突然覺得這根本不是什麼偉人日記，這是一個天蠍座悶騷男的「戒色失敗奮鬥史」 吧！

