先生、您、你... 中共電賀國民黨黨主席「稱呼」引聯想

甫當選國民黨主席的吳敦義。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-05-21 14:31

〔即時新聞／綜合報導〕吳敦義當選國民黨主席，中國共產黨中央委員會總書記習近平隨後發出賀電。特別的是，過去歷屆中共賀電都稱呼國民黨主席當選人「先生」，去年改稱呼唯一的女性當選人洪秀柱「您」，到了這次對吳的稱呼變成「你」，稱呼方式的改變，相當耐人尋味。

中共對國民黨主席當選人的祝賀始自1988年7月，國民黨十三全會決議中首度出現「兩岸交流」的字眼，當時中共總書記趙紫陽首度致電恭賀李登輝當選黨主席，對非蔣家人的李登輝有所期待。

1996年兩岸發生飛彈危機，1997年8月李登輝連任黨主席，中共總書記江澤民仍拍電致賀，但發電者首度由「總書記致電黨主席」的模式，改為中共中央委員會致電給國民黨中央委員會的「黨中央對黨中央」模式，而且始終維持在黨對黨的層次上，避開祝賀者與被祝賀者同時也具有國家主席與總統的身份。

2001年7月連戰當選黨主席，江澤民仍以中共中央委員會之名發賀電，但收電者除國民黨中央委員會外，也加入連戰的名字，算是對連戰表達善意。

一直到馬英九在2005年當選黨主席，時任中共中央委員會總書記的胡錦濤，致賀電給馬英九，馬也透過國共平台，拍發電報回覆胡錦濤的賀電，成為首位回覆中共賀電的國民黨主席。胡錦濤當時即稱呼馬為「先生」。

2007年吳伯雄在馬英九因特別費案被起訴辭去黨主席後，補選成為黨主席；2009年、2013年馬英九又當選黨主席，一直到2015年朱立倫當選黨主席，中共的賀電都稱呼當選者「先生」。

2016年朱立倫為總統及立委敗選辭去黨主席，參與補選、立場偏向深藍的洪秀柱成為國民黨首位透過選舉產生的女性黨主席，中共總書記習近平賀電的「稱呼」開始有了轉變，不再使用以往的「先生」一詞，改為「您」這個頗為親近的尊稱。

這次吳敦義當選國民黨主席，中共循例發出習近平的賀電，不過，賀電對吳敦義的稱呼卻大不相同！習近平任內對當選黨主席的馬英九和朱立倫都稱呼「先生」，對洪秀柱改稱「您」，卻對吳敦義直接稱呼「你」，稱呼方式的改變，引起不少聯想。