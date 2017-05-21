共諜案效應 軍方全面更換公發手機門號
2017-05-21 12:04
〔記者羅添斌／台北報導〕台灣近年來爆發多起疑似共諜案，加上前飛彈指揮部指揮官謝嘉康因涉國安法以10萬元交保，軍方決定啟動安全機制，將全面更換公發手機門號，上週並已將金門馬祖及澎湖防衛指揮部相關軍事主官主管的門號更新。
軍方官員並表示，本島軍事機關及部隊的公發手機門號，將在下一階段進行全面的更新，預計今年七月底以前可以更換完成。
軍方官員說，軍方上一次全面更新相關人員公發手機門號，是在2011年初，當年就是因為爆發陸軍少將羅賢哲共諜案，軍方驚覺事態嚴重，因此立即啟動安全機制，將原本使的 0920（前四碼）公發手機門號，全面更新為0932系列門號。
官員並表示，由於近幾年來疑涉共諜案的案件很多，加上前飛彈指揮部指揮官謝嘉康少將，又因涉國安法以10萬元交保，國防部決定比照羅賢哲案啟動安全管控機制，要全面更換公發手機門號。
據指出，包括金門、馬祖、澎湖防衛指揮部所屬的公發手機門號，已在上週進行更換，由0932系列，調整為0965系列，以確保通訊保密安全。
相關人士說，本島的國軍單位及部隊人員使用的門號，將在下一階段進行更換，預計最晚會在七月底前完成。
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