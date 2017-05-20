阿扁餐會後外地過夜 下午回高雄

阿扁於高鐵左營站，沿途未發一語。（記者黃旭磊攝）

2017-05-20 16:42

［記者黃旭磊／高雄報導］前總統陳水扁下午2點05分抵達高鐵左營站，由印傭攙扶搭乘殘障電梯出站，之後搭乘長期義務載送的計程車返回高雄市美術館區住家，沿途未發一語，連支持者握手都未予理會。

阿扁結束昨晚餐會後，扁子陳致中曾對外說父親先返高雄，今天中午卻被媒體在高鐵板橋站拍到身影，搭乘0129車次高鐵，於12點39分出發南下左營，下午2點05分抵達，可能違反中監保外不得外宿等規定。

阿扁由印傭攙扶步出高鐵左營2樓出口，步行約1百公尺，沿途有民眾好奇稱「是阿扁欸」，一名年約20多歲顏姓民眾，自稱扁迷，上前向阿扁說「加油！我支持你」，阿扁露出難得微笑，顏姓民眾欲握手，阿扁卻未伸手回敬。

長期義務載送運將，將阿扁載回住家，這名運將於2015年阿扁保外就醫後，長期載送高雄長庚與美術館住家，車窗印有「扁案是政治迫害」、「阿扁無罪」等標語。扁醫師陳順勝曾在臉書以「讓人想掉淚的阿扁總統現在的黑頭車」，讚頌運將默默付出。