解決阿扁問題 柯指共產黨決議文具啟發性

2017-05-20 12:12

〔記者沈佩瑤／台北報導〕前總統陳水扁昨獲准出席出席凱達格蘭基金會舉辦的感恩餐會，但外界質疑陳違反台中監獄開出的「五不」條件，表現也看似思路清晰，不若台北市長柯文哲曾稱是「政治廢人」。柯文哲今早出席活動後受訪，舉世界級鋼琴家失智比喻表示，若是世界級的鋼琴專家失智，還是會彈鋼琴，如同阿扁的生活自理能力很差，但講到政治就很精明，這是一個有趣的案例。

台北市長柯文哲昨也出席餐會，今早受訪時，被問到前總統陳水扁恐違反「五不」條件。柯表示，這不適合在此堵麥回答，他建議大家閱讀1981年6月27日《關於建國以來黨的若干歷史問題的決議》（中國共產黨通過的決議），「讀這篇文章會很有啟發」。

媒體關心啟發性為何？柯說，面對問題是解決問題的一步，面對問題不能解決問題，常常被問題解決，並意有所指表示，這個問題拖下去也不是辦法，還是要解決。

前總統陳水扁昨獲准出席出席凱達格蘭基金會舉辦的感恩餐會，但卻違反台中監獄開出不准進入會場、不上台、不演講、不談政治及不接受媒體採訪的「五不」條件，不但由民進黨立法院黨團總召柯建銘陪同進場，還以預錄影片感謝場支持者，並質問蔡英文「讓我講話政府就會倒？」更為軍公教被污名化抱屈。