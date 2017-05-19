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環評修法鬆綁 北市砲轟中央：摧毀環評制度

2017-05-19  12:28

〔記者蔡亞樺／台北報導〕行政院長林全指示全面檢討環境影響評估制度，提升審查效率，環保署長李應元宣示，未來環評加速審查，環保署也預告修正環評細目及範圍認定標準，若新法公告上路，都市地區開發案包括高樓建築可免環評，對此，北市環保局長劉銘龍今天上午主持環評會議時，直接開嗆環保署開倒車，痛批「摧毀環評制度」。

環保署日前預告將修正環評細目及範圍認定標準，鬆綁都市地區開發案，包括高樓建築、都市更新、旅館等未來都免環評，理由是都市計畫審議項目與環境影響評估審議項目多有重疊，為簡化行政程序，開發案回歸到都市計畫審議。

北市環保局今日召開環評委員會第182次會議，劉銘龍在會議中表示，幾次在環保署會議中，對環保署修改認定標準都是反對、有疑慮的，例如取消高樓的環評，若回歸事業主管機關，都市計畫單位哪些融入環評審查程序與要件有待商榷，且都市計畫程序並不完全吸納環評功能，環保署的作法只是摧毀現有的環評制度。

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  • 北市環保局舉行環評委員會議。（記者蔡亞樺攝）

    北市環保局舉行環評委員會議。（記者蔡亞樺攝）

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