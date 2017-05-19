「我們不怕得罪人」 小英下令：虛心改進、堅持改革
〔記者李欣芳／台北報導〕蔡英文總統明天將就職滿週年，她今天在總統府向海外華文媒體界說明執政週年的感想，強調要對改革有利，政府不怕得罪人，「我們現在所做的，是過去幾任總統，想做卻都沒有辦法做的改革」，蔡英文政府會堅持下去。做得不好的地方，做得不夠的地方，也會虛心改進。改革的腳步不會停止，這是她對所有執政團隊的命令。
蔡總統表示，過去這一年來，因為政府投入相當大的力量，在推動國家的改革，有人覺得是被改革的對象而感到不滿，有人不習慣在改革過程中的吵鬧紛亂，也有人對於改革的速度感到不耐煩。
她說，民主政治，每一任政府的時間都有限。只要對改革有利，不怕得罪人。當她去年就任時，看到國家有這麼多過去沒有人願意面對的問題，「我就告訴自己，必須要把這些事情全力做好」。
她表示，很多人希望改革能夠速戰速決，但我們是民主國家，台灣不可能回到威權時代。如果不能忍受爭吵，如何擁抱民主？
「我不會放棄我的堅持」，總統說，在上一個階段，政府團隊的主要任務，是把我們執政的理想、價值，化為具體的施政藍圖跟政策規劃。未來的一年，會進入下一個階段，新的階段，政府團隊的重要目標，就是執行。
總統說，她心裡很清楚，一個精明的政治人物，會找簡單討喜的事來做，但是，負責任的政治人物，會不計毀譽幫國家解決問題。「台灣問題的急迫性，讓我別無選擇，只能負起責任」。
她說，去年五月之前的台灣是一個什麼樣的情況？當時出口連續衰退、經濟情勢非常不樂觀、長照沒有財源、年金快要破產，兩岸外交領域，也被認為會陷入重大危機。各大機構的預測都說，經濟成長要保一都有困難。現在一年過去了，並沒有陷入那樣的困境。出口在增加、景氣開綠燈、經濟在成長，長照的財源、年金的改革，都已經陸續到位。
兩岸外交的部分，總統說，政府所堅守的立場跟價值，都沒有改變。這證明了，「我所領導的政府團隊，有能力把台灣帶向更好的方向」。
總統強調，蔡英文政府會堅持下去。做得不好的地方，做得不夠的地方，也會虛心改進。
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