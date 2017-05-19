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曾是WHO創始會員...中華民國現卻因「被打壓」無法參加

立委劉建國（左四）、台大公衛學院副院長詹長權（左五）等，日前共同呼籲「全球防疫莫疏漏、台灣應入WHO」，並將在5月21日舉辦全民站出來、挺台灣參加WHA集會活動。（資料照，記者劉信德攝）

2017-05-19  12:53

〔即時新聞／綜合報導〕台灣今年無法參與第70屆世界衛生大會（WHA），讓不少人覺得可惜，但其實，中華民國曾是世界衛生組織（WHO）創始會員，直到1972年失去會員席位才無法參與。

根據《中央社》報導，1948年成立的WHO，是聯合國所屬負責衛生事務的國際組織，1971年中華民國在聯合國的席位被中華人民共和國取代，2009年WHO將台灣納入「國際衛生條例」（IHR）實施對象，該年便邀請台灣以「中華台北」名義的觀察員身分參加WHA。

今年第70屆世界衛生大會（WHA）在5月22日至31日在日內瓦召開，網路報名8日截止。這期間，國際紛紛聲援台灣、總統蔡英文也在推特發文喊話，但最後在中國施壓下，台灣仍未收到邀請函，衛福部事後表示相當遺憾。

雖然中華民國是WHO創始會員，但1971年中華民國在聯合國的席位被中華人民共和國取代，退出聯合國後，中國民國次年便失去WHO會員席位。

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