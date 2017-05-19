李凈瑜：美國嚴重關切李明哲事件

2017-05-19 06:24

【駐美特派員曹郁芬／華府十八日報導】在中國被失蹤的台灣人權工作者李明哲的妻子李凈瑜今天受訪時表示，她不敢樂觀地認為李明哲會因為一場聽證會被立即釋放，但他們必須要相信自己的價值和理念，李明哲被拘留多久，她就會營救多久。

李凈瑜會後對記者說，兩岸陷入僵局，她了解國家現在面臨的困境，她能理解也能體諒，她長期研究台灣白色恐怖，清楚知道國際救援曾經改變台灣的威權歷史，所以她相信國際援救有幫助。

李凈瑜一行十七日曾拜會國務院主管東亞事務的代理副助卿史東還有主管民主、人權與勞工事務的代理助卿班奈特。據了解，他們還可望拜會白宮官員。她說，國務院對於李明哲的案情已有掌握，並嚴重關切，他們會運用自己的方式去告訴中國所犯下的錯誤。

陪同的台灣關懷中國人權聯盟創會理事長楊憲宏表示，國務院官員肯定「我們來美國是對的」，對李明哲和其他中國受害者的故事感到震撼。美國會盡全力在人權議題上跟中國溝通。

他說，史東擔心他們參加聽證會後，可能遭到中國的騷擾，表示國務院有二十四小時的專線讓他們隨時報案，因為這種事若發生在美國，是對美國主權的侵犯。他們清楚表態，「美國面對這次事情是來真的」。

楊憲宏表示，四月底台灣官方告訴李凈瑜「沒有辦法了」，他們就馬上啟動與美國的連繫。中國政府不但應該放人，還應該要正式道歉，他們的活動不會就此結束，歐洲的訪問還在安排中。

李淨瑜說，廣東政府因為境外非政府組織管理辦法通過想要表功而錯抓李明哲，她不願意兩岸關係被掮客壟斷，也不願意在沒有尊重的情況下照中國政府條件把李明哲換回來，如果換成是她被中國拘禁，相信李明哲也會基於理念採取相同作法，她今天把李俊明跟她的通話紀錄和相關資料都給了美國國會，李明哲被失蹤已經造成台灣非政府組織工作者的寒蟬效應。