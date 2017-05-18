通姦罪大變革 不能單獨對配偶撤告
2017-05-18 19:42
〔記者黃欣柏／台北報導〕今司改國是會議決議通過廢止通姦罪，即使因故無法完全廢止，也應撤銷《刑事訴訟法》239條的但書，讓通姦罪不能再單獨對配偶撤告，換句話說，未來通姦罪即使未完全廢止，也將比照其他告訴乃論罪，「要告全告，要撤全撤」，小三或小王獨自扛刑責的狀況將不復見。
根據法務部統計，歐盟各國幾乎都將通姦罪除罪化，但台灣不僅仍設有通姦罪，甚至還在《刑事訴訟法》中規定，對配偶撤告者，其效力不及於「相姦人」，導致通姦罪成為我國所有「告訴乃論」罪名中，唯一可以片面只對配偶撤告的罪。
因為過去通姦罪可以單獨對配偶撤告，造成實務上多數案件都是只告第三者，例如神通集團少東苗華斌與名模孫正華婚後，另與按摩女劉韋欣外遇並產下一女，當時孫正華就單獨對丈夫撤告，僅劉女一人被判刑6月定讞。
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