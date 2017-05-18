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赴瑞士行程表曝光 衛福部長：準備書面遞交抗議書

衛福部長陳時中召開世衛行動團赴日內瓦行前記者會，說明行程與目的。（記者王藝菘攝）

2017-05-18  18:18

〔記者吳亮儀／台北報導〕我國沒有收到世界衛生大會（WHA）的邀請函，衛福部長陳時中明天仍將率團前往瑞士日內瓦，晚間舉行行前記者會時表示，將以書面方式向世界衛生組織抗議。

陳時中說，我國沒收到邀請函，他的心情從剛開始的悲傷，到現在的憤怒，會向世衛表達不滿與遺憾。陳時中說，台灣有許多好地方可以分享，例如全民健保體系、還有防疫經驗等。

陳時中舉例，之前SARS期間台灣好像孤島，和國際沒有直接聯繫管道，後來勉強度過，但有留下深刻記憶、得到全民防疫體認，後來歷年如H1N1、H7N9疫情，都越來越好、也沒有疫情爆發。

衛福部也公布「世衛行動團」在日內瓦的行程，幾乎都是雙邊會談，陳時中說，雙邊會談最重要的除了友邦外，還有要和友好國家雙邊會談，「美國應該有把握雙邊會談」。

陳時中強調，會書面表達嚴正抗議，至於進入會場旁聽的機會？陳時中說，一方面報很小期待，一方面仍在努力，我國駐日內瓦代表處仍在協助我國媒體取得採訪權。

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  • 衛福部公開日內瓦行程。（記者吳亮儀攝）

    衛福部公開日內瓦行程。（記者吳亮儀攝）

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