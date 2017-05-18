赴瑞士行程表曝光 衛福部長：準備書面遞交抗議書
2017-05-18 18:18
衛福部長陳時中召開世衛行動團赴日內瓦行前記者會，說明行程與目的。（記者王藝菘攝）
〔記者吳亮儀／台北報導〕我國沒有收到世界衛生大會（WHA）的邀請函，衛福部長陳時中明天仍將率團前往瑞士日內瓦，晚間舉行行前記者會時表示，將以書面方式向世界衛生組織抗議。
陳時中說，我國沒收到邀請函，他的心情從剛開始的悲傷，到現在的憤怒，會向世衛表達不滿與遺憾。陳時中說，台灣有許多好地方可以分享，例如全民健保體系、還有防疫經驗等。
陳時中舉例，之前SARS期間台灣好像孤島，和國際沒有直接聯繫管道，後來勉強度過，但有留下深刻記憶、得到全民防疫體認，後來歷年如H1N1、H7N9疫情，都越來越好、也沒有疫情爆發。
衛福部也公布「世衛行動團」在日內瓦的行程，幾乎都是雙邊會談，陳時中說，雙邊會談最重要的除了友邦外，還有要和友好國家雙邊會談，「美國應該有把握雙邊會談」。
陳時中強調，會書面表達嚴正抗議，至於進入會場旁聽的機會？陳時中說，一方面報很小期待，一方面仍在努力，我國駐日內瓦代表處仍在協助我國媒體取得採訪權。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 吳釗燮接總統府秘書長 嚴德發接國安會秘書長
- 媒體民調：英全不滿意度破5成 這項表現最讓人不滿
- 台灣世代智庫民調：就職週年 蔡不滿意度逾5成
- 柯建銘轟司改國是會議 立法院不會照單全收
- 立院明將續空轉 廖國棟：用杯葛讓民進黨反省檢討
網友回應
熱門新聞
- 戲院免費播《大釣哥》 被要求下架原因曝光！
- 謝金燕為何神隱靈堂 豬家友人揭內幕
- 少子化造成超額老師 中市議員質疑介聘制度
- 超越0.04％！ 南投咖啡評鑑飄香兩天
- （影音）豬哥亮信偏方草藥排毒 楊烈目睹「一直瀉拿命開玩笑」
- 台股收盤下跌44.22點 報9969.45點
- 老建築花磚 設計師記錄回憶
- 嘉市探索體驗學校 下月試用
- 翹臀珍又「婚」頭 熱戀2個月被爆急嫁A-Rod
- MLB》5球種變幻莫測 美國瘋傳84秒超噁達比修（影音）
- 花心男下跪求婚 海倫清桃驚爆求婚照流出
- 《中英對照讀新聞》People are so sick of logos that they tend to slice them from clothes－人們厭倦商標傾向將其從衣服上移除
- 台鐵企工只進不出？ 產工嗆：6月扣會費就提告
- 持假護照闖關成功4次 連一鮑魚前負責人遭訴
- 資安業者推免費工具 可檢查「WannaCry」漏洞
- 司改會議》委員提案 未成年情侶年齡差3歲內嘿咻免罰
- 花蓮玉里高中完全免試入學 餐飲科爆滿
- 不必跑遠 竹北新瓦屋也看得到荷花
- NBA》詹姆斯豪取38分 騎士季後賽9連勝輕取綠衫軍
- NBA》你要守我？詹皇又被嘲諷不尊重對手（影音）
- MLB》何曼再見全壘打 響尾蛇11局氣走大都會
- 中職Live》蘇智傑敲安 獅先馳得點
- 台農發租地種鳳梨釋迦 農友擔心與民爭利
- 1份導覽折頁成本68元 議員批納稅錢亂花
- 4校推實驗教育 桃園國中八月先招生
- NBA》熱血！綠軍小將「顏扣」讓詹皇付出代價（影音）
- 台股開盤下跌61.03點 報9952.64點
- 香港美食大獎 經國學院奪一銀二銅
- 張藥房原址重建 劉政鴻稱依法拆除
- 2015年選秀好狂 造就兩個四割男
- 警民合作攔阻詐騙案件 獲李進勇表揚
- 首季DRAM合約價上漲逾三成 第二季預估漲一成
- 洗錢防制 民眾、銀行一起來！
- 歷時8年拍攝 台中國家歌劇院紀錄片28日首播
- 義大利盃》阿爾維斯凌空抽射 尤文圖斯完成3連霸（影音）
- 熱氣球光雕音樂會首場6月3日台北自由廣場演出
- 中客不來害夜市一直倒？網友點出關鍵原因...
- 柯米爆料干預司法 川普公開抱怨：對我不公平
- 陳奕迅2曲唱反調 暌違3年推國語新歌
- 製冰廠運送不衛生 衛生局限期改正
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：赴瑞士行程表曝光 衛福部長：準備書面遞交抗議書
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分