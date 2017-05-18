| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 520限時加碼 超商抵用券大放送 這樣吃有望回到嬰兒肌！
 首頁 > 政治

國民黨主席選舉週六投票 台商透露中國台辦系統高度關注

2017-05-18  15:59

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席選舉週六即將投票，不只台灣藍營高度關注，就連對岸「紅營」也密切觀察。據今天下午出席支持國民黨主席候選人吳敦義「做伙拼經濟記者會」的中國大陸台商、吳敦義上海台商後援會長、象王國際集團黃進能透露，上海台辦曾經要他去報告為何支持吳敦義，另一位來自北京的台商、皇冠企業集團董事長江永雄則說，一位國台辦副主任則向他關切吳敦義與洪秀柱的當選機率，對方甚至還說，雖然對岸比較愛聽洪說的話，但從判斷來看，吳的當選機率較高。

江永雄表示，昨天他參加鳳凰電視台節目時，與前國台辦副主任王在希同台，王在希被問到吳、洪的當選機率時說，「洪秀柱的說話，老實說，我們比較愛聽，但從判斷來看，吳敦義的當選機率比較高」

江永雄還說，這是因為吳敦義不論在本土或外省族群中，為人親和、比較融和，吳敦義經常說他不管台灣那條溪都跨得過，但他沒想到自己「連海峽都跨得過」。

黃進能則透露，中國上海基本上都是洪秀柱的天下，日前吳敦義上海後援會成立，隔天一早八點不到，他就接到台辦的電話，要他去做報告，對方有七、八個人問他，為什麼支持吳敦義？他告訴對方說，吳敦義的歷練完整，如果洪秀柱續任黨魁，國民黨會繼續一盤散沙，唯有吳敦義當選，才能整合國民黨。

廣告
  • 國民黨17日召開中常會，台商透露中國台辦相當關注選情，圖為副主席林政則公布黨主席選舉選票樣式，與投票注意事項。（資料照，記者張嘉明攝）

    國民黨17日召開中常會，台商透露中國台辦相當關注選情，圖為副主席林政則公布黨主席選舉選票樣式，與投票注意事項。（資料照，記者張嘉明攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 國民黨主席 國民黨主席選舉
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蒜香旗魚
泰式✧蝦仁涼粉
南洋甜點✧娘惹糕
牛肉這樣切才好吃？
轉寄

標題：國民黨主席選舉週六投票 台商透露中國台辦系統高度關注


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月18日‧星期四‧丁酉年四月廿三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.