國民黨主席選舉週六投票 台商透露中國台辦系統高度關注

2017-05-18 15:59

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席選舉週六即將投票，不只台灣藍營高度關注，就連對岸「紅營」也密切觀察。據今天下午出席支持國民黨主席候選人吳敦義「做伙拼經濟記者會」的中國大陸台商、吳敦義上海台商後援會長、象王國際集團黃進能透露，上海台辦曾經要他去報告為何支持吳敦義，另一位來自北京的台商、皇冠企業集團董事長江永雄則說，一位國台辦副主任則向他關切吳敦義與洪秀柱的當選機率，對方甚至還說，雖然對岸比較愛聽洪說的話，但從判斷來看，吳的當選機率較高。

江永雄表示，昨天他參加鳳凰電視台節目時，與前國台辦副主任王在希同台，王在希被問到吳、洪的當選機率時說，「洪秀柱的說話，老實說，我們比較愛聽，但從判斷來看，吳敦義的當選機率比較高」

江永雄還說，這是因為吳敦義不論在本土或外省族群中，為人親和、比較融和，吳敦義經常說他不管台灣那條溪都跨得過，但他沒想到自己「連海峽都跨得過」。

黃進能則透露，中國上海基本上都是洪秀柱的天下，日前吳敦義上海後援會成立，隔天一早八點不到，他就接到台辦的電話，要他去做報告，對方有七、八個人問他，為什麼支持吳敦義？他告訴對方說，吳敦義的歷練完整，如果洪秀柱續任黨魁，國民黨會繼續一盤散沙，唯有吳敦義當選，才能整合國民黨。