| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 520限時加碼 超商抵用券大放送 這樣吃有望回到嬰兒肌！
 首頁 > 政治

移樹為大巨蛋動工準備？ 柯P：依法行政

2017-05-18  15:38

〔記者沈佩瑤／台北報導〕北市府准許遠雄移植大巨蛋臨忠孝東路、光復北路的33棵行道樹，並在15日啟動斷根作業，引發護樹團體不滿。市長柯文哲今出席萬安演習後受訪說，台北市移樹有SOP，至於遠雄，連避難性能審查都還沒通過，他也在等內政部的報告書。對於媒體逼問，移樹是不是為了讓遠雄動工做準備？柯僅跳針說，對他來講就是依法行政，該怎麼做就怎麼做。

柯文哲今出席萬安演習活動後受訪時，被問到有關遠雄進行移樹作業一事。柯說，台北市移樹有SOP，移樹是歸移樹，遠雄現在連防火避難性能都還沒審查完畢，他也很想知道內政部營建署對於六萬人的環評跟十四萬人的防火避難性能審查，這問題要麼解決，並指自己也在等他們的報告書。

媒體又問，移動路樹是不是為動工做準備？柯再次說，依法行政、依法行事，要動工就是要建照變更，就得先通過防火避難性審查，然後環評、都市設計審議等程序。

媒體進一步問，既然問題沒有解決，何以要幫遠雄移樹？柯糾正發問媒體說，沒有要幫他移，也沒有要求他移，「我們（北市府）只是允許它移而已。」但仍未正面回應是否是未動工做準備。

廣告
  • 針對遠雄進行移樹作業是不是為大巨蛋動工做準備一事，市長柯文哲今出席萬安演習後受訪說，台北市移樹有SOP，對他來講就是依法行政，該怎麼做就怎麼做。（記者方賓照攝）

    針對遠雄進行移樹作業是不是為大巨蛋動工做準備一事，市長柯文哲今出席萬安演習後受訪說，台北市移樹有SOP，對他來講就是依法行政，該怎麼做就怎麼做。（記者方賓照攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 大巨蛋 柯P 柯文哲 移樹 護樹團體
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蒜香旗魚
泰式✧蝦仁涼粉
南洋甜點✧娘惹糕
牛肉這樣切才好吃？
轉寄

標題：移樹為大巨蛋動工準備？ 柯P：依法行政


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月18日‧星期四‧丁酉年四月廿三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.