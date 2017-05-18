移樹為大巨蛋動工準備？ 柯P：依法行政

2017-05-18 15:38

〔記者沈佩瑤／台北報導〕北市府准許遠雄移植大巨蛋臨忠孝東路、光復北路的33棵行道樹，並在15日啟動斷根作業，引發護樹團體不滿。市長柯文哲今出席萬安演習後受訪說，台北市移樹有SOP，至於遠雄，連避難性能審查都還沒通過，他也在等內政部的報告書。對於媒體逼問，移樹是不是為了讓遠雄動工做準備？柯僅跳針說，對他來講就是依法行政，該怎麼做就怎麼做。

柯文哲今出席萬安演習活動後受訪時，被問到有關遠雄進行移樹作業一事。柯說，台北市移樹有SOP，移樹是歸移樹，遠雄現在連防火避難性能都還沒審查完畢，他也很想知道內政部營建署對於六萬人的環評跟十四萬人的防火避難性能審查，這問題要麼解決，並指自己也在等他們的報告書。

媒體又問，移動路樹是不是為動工做準備？柯再次說，依法行政、依法行事，要動工就是要建照變更，就得先通過防火避難性審查，然後環評、都市設計審議等程序。

媒體進一步問，既然問題沒有解決，何以要幫遠雄移樹？柯糾正發問媒體說，沒有要幫他移，也沒有要求他移，「我們（北市府）只是允許它移而已。」但仍未正面回應是否是未動工做準備。