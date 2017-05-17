同婚釋憲將公布 反對團體勸司院「勿傷皇后貞操」
2017-05-17 16:55
〔記者溫于德／台北報導〕大法官將於下周三針對同性婚姻釋憲案作出解釋；但包括下一代幸福聯盟等8個團體，下午聚集在司法院門口發起「先釋疑！再釋憲！--掃除不公、照亮司法」的陳情行動，主張釋憲案自受理起即問題重重，且社會也不斷質疑並陳情「同婚釋憲程序不公」的情況；安定力量秘書長游信義提出5項要求，並將司法威信喻為皇后貞操、不容質疑，呼籲大法官應自「制」。
5項要求包括：司法要謙抑、不侵犯立法權，釋憲程序不正義、黑箱作業，政治正確不應左右釋憲立場、大法官應遵守法官倫理規範、釋憲結果不應有損兒童權利和公共利益，婚姻定義應由全民決定等。現場也說，同婚專法尚在立院審查中，司法院卻急於下週三作出解釋，不免讓人懷疑是試圖以司法權侵占並凌駕於立法權之上，等同是司法試圖引導或強迫立院就專法過關。
游信義表示，法律與司法不能離國家、正義，並呼籲大法官，須嚴格遵守司法自「制」，請勿越族代庖，否則將傷害如皇后貞操般珍貴的司法威信，未來恐喪失對司法的信任感。
現場有挺同人士在場舉起彩虹旗表達相反立場，司法院對面的北一女中同樣有數位學生舉旗挺同。
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