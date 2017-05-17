| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
聯結車與轎車事故 孕婦羊水破急送醫 PR 中市補助汰換二行程機車全國第一
 首頁 > 政治

同婚釋憲將公布 反對團體勸司院「勿傷皇后貞操」

2017-05-17  16:55

〔記者溫于德／台北報導〕大法官將於下周三針對同性婚姻釋憲案作出解釋；但包括下一代幸福聯盟等8個團體，下午聚集在司法院門口發起「先釋疑！再釋憲！--掃除不公、照亮司法」的陳情行動，主張釋憲案自受理起即問題重重，且社會也不斷質疑並陳情「同婚釋憲程序不公」的情況；安定力量秘書長游信義提出5項要求，並將司法威信喻為皇后貞操、不容質疑，呼籲大法官應自「制」。

5項要求包括：司法要謙抑、不侵犯立法權，釋憲程序不正義、黑箱作業，政治正確不應左右釋憲立場、大法官應遵守法官倫理規範、釋憲結果不應有損兒童權利和公共利益，婚姻定義應由全民決定等。現場也說，同婚專法尚在立院審查中，司法院卻急於下週三作出解釋，不免讓人懷疑是試圖以司法權侵占並凌駕於立法權之上，等同是司法試圖引導或強迫立院就專法過關。

游信義表示，法律與司法不能離國家、正義，並呼籲大法官，須嚴格遵守司法自「制」，請勿越族代庖，否則將傷害如皇后貞操般珍貴的司法威信，未來恐喪失對司法的信任感。

現場有挺同人士在場舉起彩虹旗表達相反立場，司法院對面的北一女中同樣有數位學生舉旗挺同。

相關影音

廣告
  • 挺同團體相隔警方人牆對反同團體表達挺同想法（記者溫于德攝）

    挺同團體相隔警方人牆對反同團體表達挺同想法（記者溫于德攝）

  • 反同團體聚集司法院前陳情；安定力量秘書長游信義將司法威信喻為皇后貞操、不容質疑，呼籲大法官自「制」。（記者溫于德攝）

    反同團體聚集司法院前陳情；安定力量秘書長游信義將司法威信喻為皇后貞操、不容質疑，呼籲大法官自「制」。（記者溫于德攝）

  • 司法院對面北一女中部分女學生挺同，舉彩虹旗表達立場（記者溫于德攝）

    司法院對面北一女中部分女學生挺同，舉彩虹旗表達立場（記者溫于德攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 同性婚姻 同性婚姻釋憲 安定力量 彩虹旗
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
日式✧牛肉漢堡排
夏季海味✧小卷飯
豬肉泡菜起司年糕
好吃西瓜怎麼挑？
轉寄

標題：同婚釋憲將公布 反對團體勸司院「勿傷皇后貞操」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月17日‧星期三‧丁酉年四月廿二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.