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林全：前瞻建設是投資未來 不是發消費券
2017-05-15 20:28
〔記者葛祐豪／高雄報導〕行政院長林全今晚在高雄參加第五屆全球僑務會議的歡迎餐會，他強調前瞻基礎建設是在投資未來，不是像消費券一樣，用掉就沒有了。
第五屆全球僑務會議，今年特別選在高雄舉行，共有68個國家、300多名僑胞參加，國際鑑識專家李昌鈺博士、前國策顧問金美齡都專程回國。
今晚的歡迎餐會，林全與高雄市長陳菊等人出席，歡迎僑胞來到美麗的高雄，也希望他們把台灣建設介紹給全世界，讓全世界更了解台灣。
林全致詞時說，民進黨推出的前瞻基礎建設特別條例，是先選幾個對國家未來有代表性的重要建設，但不代表沒列入的，政府就不做。以軌道建設來說，台灣人口稠密，需要良好的公共運輸系統，軌道建設能串連捷運、台鐵、輕軌，成為台灣公共運輸系統重要骨幹。
林全強調，很多人質疑前瞻建設會債留子孫，但看看過去國家重大建設，當時也都有質疑聲浪，例如高鐵、鐵路電氣化、台北捷運等，如今回頭看，有哪一項是不必要的？
林全指出，台灣要南北要平衡，每個國民都要照顧到，因此將城鄉建設列入前瞻建設，這些都是投資未來，不是像發消費券一樣，雖然要舉債，但台灣每年GDP成長，舉債能量也會增加，足以容納平均1年1100億的前瞻預算。
林全最後提到新南向政策，認為可拉近台灣與東南亞的距離。致詞後，由李昌鈺代表參加的僑胞，致贈一尊自由女神像給林全。
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