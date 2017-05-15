受平鑫濤插管與否影響 竹縣議員張春鳳公開簽立DNR

新竹縣議員張春鳳（右）在新竹縣政府衛生局長殷東成（左）等見證下，今天完成總質詢後就簽立器官捐贈、DNR意願書。（記者黃美珠攝）

2017-05-15 16:33

［記者黃美珠／竹縣報導］受到近來知名劇作家瓊瑤夫婿平鑫濤到底該不該插管，和前副總統李元簇往生影響，無黨籍新竹縣議員張春鳳今天總質詢尾聲，當場徵求2名縣府官員見證，在衛生局長殷東成、消防局長孫福佑支持下，公開簽立器官捐贈同意書、和被稱為「DNR」拒絕心肺復甦術的「預立安寧緩和醫療暨維生醫療抉擇意願書」，提早安排自己下1個人生最重要的事。

殷東成說，新竹縣54萬人口，該局每年以千分之1的目標推廣且接納前述2份意願書，讓鄉親及早認識這個人生最後、也最重要的課題。

但從民國102年起到今年4月底為止，全縣僅1062人簽署同意器捐，1160人預立意願書選擇DNR，所以他很佩服縣議員張春鳳今天主動簽立、引起鄉親關注的舉動。

張春鳳說，她是受到李元簇的往生、以及近來平鑫濤到底要不要插管的爭議影響，深感我們在這個領域仍「走在後面」。

她認為簽署這2份意願書不是她個人的私事。因為百年後如果有人得到她的遺體從事研究，就不用花錢去買，這也是1個貢獻。另外未來萬一生了病，到底要不要插管、灌食？如果可以在個人意識清楚下就先決定好，這也能減少讓家庭起紛爭。

所以她才會刻意趁著總質詢的尾聲，公開徵求見證人預立意願，以此佐證她是在質詢完後、意識清楚的狀態下所做的決定，不要把問題留給以後、給別人，畢竟這本來就是1件好事，我們應該都跟著做。

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