| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 拉霸「省」美學？來看媽咪怎麼說
 首頁 > 政治

郝柏村：台灣不需要一個台灣國民黨

2017-05-13  18:11

〔記者張瑞楨／台中報導〕國民黨黨主席選舉戰火交熾，已99歲的前行政院長郝柏村，今天下午於台中市東區富台、福聯新村為其子郝龍斌拉票時指出，台灣不需要一個台灣國民黨，為了台灣人民設想，為了全中華民族設想，台灣人民不能自外於中華民族，搞台獨是死路一條，唯一只有國民黨復興，才能把蔡英文與民進黨台獨拉下來，「我不反對民進黨，反對台獨！」。

至於郝柏村強調的「台灣不需要一個台灣國民黨」，是否針對黨主席候選人吳敦義？或其他黨主席候選人？郝柏村並未明指。

郝柏村說，台灣不需要一個台灣國民黨，「我們老總統（指蔣介石）到台灣，不是逃難，不是偏安，而是實行三民主義，建設台灣為三民主義的模範省」。

郝柏村強調，為了台灣人民設想，為了全中華民族設想，台灣人民不能自外於中華民族，搞台獨死路一條，他還舉例說，民進黨執政之後，大陸客不來了，台灣做生意的吃虧了，世界衛生組織不讓我們派員參加，只要蔡英文執政，麻煩還多了，現在才剛開始，唯一國民黨復興，才能把蔡英文與民進黨台獨拔下來，我不反對民進黨，反對台獨。

廣告
  • 郝柏村（中）強調，台灣不需台灣國民黨，他不反對民進黨，反對台獨！（記者張瑞楨攝）

    郝柏村（中）強調，台灣不需台灣國民黨，他不反對民進黨，反對台獨！（記者張瑞楨攝）

  • 前行政院長郝柏村到台中市，替兒子郝龍斌拉票。（記者張瑞楨攝）

    前行政院長郝柏村到台中市，替兒子郝龍斌拉票。（記者張瑞楨攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 國民黨主席選舉 郝柏村
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
青醬茭白筍義大利麵
日式巧克力戚風蛋糕
果醬的黃金比例！
煎牛排要中場休息？
轉寄

標題：郝柏村：台灣不需要一個台灣國民黨


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月13日‧星期六‧丁酉年四月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.