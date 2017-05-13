郝柏村：台灣不需要一個台灣國民黨

2017-05-13 18:11

〔記者張瑞楨／台中報導〕國民黨黨主席選舉戰火交熾，已99歲的前行政院長郝柏村，今天下午於台中市東區富台、福聯新村為其子郝龍斌拉票時指出，台灣不需要一個台灣國民黨，為了台灣人民設想，為了全中華民族設想，台灣人民不能自外於中華民族，搞台獨是死路一條，唯一只有國民黨復興，才能把蔡英文與民進黨台獨拉下來，「我不反對民進黨，反對台獨！」。

至於郝柏村強調的「台灣不需要一個台灣國民黨」，是否針對黨主席候選人吳敦義？或其他黨主席候選人？郝柏村並未明指。

郝柏村說，台灣不需要一個台灣國民黨，「我們老總統（指蔣介石）到台灣，不是逃難，不是偏安，而是實行三民主義，建設台灣為三民主義的模範省」。

郝柏村強調，為了台灣人民設想，為了全中華民族設想，台灣人民不能自外於中華民族，搞台獨死路一條，他還舉例說，民進黨執政之後，大陸客不來了，台灣做生意的吃虧了，世界衛生組織不讓我們派員參加，只要蔡英文執政，麻煩還多了，現在才剛開始，唯一國民黨復興，才能把蔡英文與民進黨台獨拔下來，我不反對民進黨，反對台獨。