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吳敦義參加支持者大會 駡民進黨「土匪」
2017-05-12 21:46
〔記者顏宏駿／彰化報導〕國民黨主席候選人吳敦義今晚到彰化縣埔心鄉，參加支持者為他舉行的「義不容辭-珍愛彰化」大會。吳敦義到場受到支持者熱烈歡迎，他火力全開，目標瞄準民進黨，罵民進黨鬥爭國民黨像土匪，稱蔡英文總統為「老蔡」。
吳敦義說，民進黨現在對國民黨的清算鬥爭，就像土匪搶劫一樣，讓國民黨感受到無比的壓力，在民國97年國民黨重新執政，國會立委超過4分之3，都沒有像現在這樣鬥爭在野黨，而現在民進黨不僅鬥爭國民黨，還鬥爭老百姓，用「一例一休」搞得老百姓苦不堪言，叫苦連天，物價飛漲。
吳敦義還說，民進黨政府現在正在搞「司法國是會議」，打算最高法院的法官由總統來任命。吳敦義為了讓台下觀眾了解這個問題的嚴重性，他用「老蔡」稱蔡英文總統，他說，我們做中華民國國民，每天要照三餐問候「我們老蔡，蔡英文總統」，否則上法院，一審沒罪，二審沒罪，到三審定讞時，只要總統不高興就有罪。
這場晚會在埔心鄉一間大型餐廳舉行，共有近2000名黨員坐遊覽車前來參加，吳敦義說，很少看到有這麼熱烈的場子，很感謝彰化鄉親的支持。
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