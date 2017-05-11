這個在台老外好棒！他投書瑞士媒體挺台參加WHA

瑞士主要媒體《時代報》（Le Temps），10日刊登了一篇文藻外語大學學者羅文笙的投書。（取自Le Temps網站）

2017-05-11 07:15

〔即時新聞／綜合報導〕世界衛生大會（WHA）報名已截止，在中國施壓下，我國並未收到邀請函，目前政府仍不放棄，將努力到最後一刻。WHA舉辦國瑞士主要媒體《時代報》（Le Temps），10日刊登了一篇來自台灣高雄學者的投書，呼籲國際社會讓台灣參與WHA。

《時代報》為瑞士最重要的法語報紙，在台灣文藻外語大學執教的學者羅文笙（Vincent Rollet）10日投書，以「台灣被世界衛生大會列為不受歡迎人物」為題，為台灣發聲。

羅文笙在文中提到，台灣今年被WHA排除在外，原因很簡單，因為沒被邀請。但是，這是否合理？其實這是考慮到台灣是能夠提供給國際社會在公共衛生領域時，我們應該問的問題。

羅文笙表示，台灣50多年來根除多種傳染病，健保醫療系統受到肯定，以及在國際衛生安全與防疫的貢獻，如在南太等地區的醫療團致力提升當地醫護能力，也積極對抗伊波拉危機與茲卡病毒，在許多地方提供醫療援助，世界衛生組織應該展開雙臂歡迎台灣參與。

他也直指，世界衛生組織忽視邀請台灣的理由就是中國，中國不讓WHO邀請台灣，他認為儘管有台灣友邦及美國、歐盟等國家支持，但世界衛生組織仍可能被中國操縱，WHO也將喪失獨立性。

《中央社》報導，台灣駐日內瓦辦事處表示，《時代報》為瑞士當地重要媒體，刊出羅文笙的投書，可見台灣是否受邀參加WHA，已經引起各國以及地主國媒體的高度關注。