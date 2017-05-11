這個在台老外好棒！他投書瑞士媒體挺台參加WHA
2017-05-11 07:15
瑞士主要媒體《時代報》（Le Temps），10日刊登了一篇文藻外語大學學者羅文笙的投書。（取自Le Temps網站）
〔即時新聞／綜合報導〕世界衛生大會（WHA）報名已截止，在中國施壓下，我國並未收到邀請函，目前政府仍不放棄，將努力到最後一刻。WHA舉辦國瑞士主要媒體《時代報》（Le Temps），10日刊登了一篇來自台灣高雄學者的投書，呼籲國際社會讓台灣參與WHA。
《時代報》為瑞士最重要的法語報紙，在台灣文藻外語大學執教的學者羅文笙（Vincent Rollet）10日投書，以「台灣被世界衛生大會列為不受歡迎人物」為題，為台灣發聲。
羅文笙在文中提到，台灣今年被WHA排除在外，原因很簡單，因為沒被邀請。但是，這是否合理？其實這是考慮到台灣是能夠提供給國際社會在公共衛生領域時，我們應該問的問題。
羅文笙表示，台灣50多年來根除多種傳染病，健保醫療系統受到肯定，以及在國際衛生安全與防疫的貢獻，如在南太等地區的醫療團致力提升當地醫護能力，也積極對抗伊波拉危機與茲卡病毒，在許多地方提供醫療援助，世界衛生組織應該展開雙臂歡迎台灣參與。
他也直指，世界衛生組織忽視邀請台灣的理由就是中國，中國不讓WHO邀請台灣，他認為儘管有台灣友邦及美國、歐盟等國家支持，但世界衛生組織仍可能被中國操縱，WHO也將喪失獨立性。
《中央社》報導，台灣駐日內瓦辦事處表示，《時代報》為瑞士當地重要媒體，刊出羅文笙的投書，可見台灣是否受邀參加WHA，已經引起各國以及地主國媒體的高度關注。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 欠稅慣犯？婦聯會被爆與國稅局纏鬥多年
- 這個在台老外好棒！他投書瑞士媒體挺台參加WHA
- 司改分組會議決議：檢察長介入個案 應出具書面
- 公務員收禮上限 擬調至3600元
- 前瞻標準不一？林全、朱立倫 針鋒相對
網友回應
熱門新聞
- 前飛指部參謀長 淪共諜滲透達10年
- 少將共諜案 前飛指部上校疑潛伏10年 軍機恐外洩
- BY2甩騷擾陰霾 自費來台為這事……
- 衛星定位追蹤 衛星定位追蹤
- 女神邀偉晉讚聲 以綸哭哭了!
- ＷＨＡ》中國責推台灣 陸委會批混淆視聽
- 川普反覆 要掩蓋什麼？
- 台大醫院外自轟 翁留器捐遺書
- 《自由廣場》穿小鞋的路走不久，也走不遠
- 父喪、夫過世、腿截肢 勇媽林佩玲扛起一片天
- 當街暴打阿伯遭肉搜 情侶的車變這樣...
- 防外籍移工染毒 中市議員促勞局協助定期體檢
- 大城「西瓜路」 2公里近20家賣西瓜
- 劉喬安控害賣淫 陳萬添駁斥喊冤
- 俄外長橢圓室會川普 談敘利亞有進展
- 翻轉南迴 黃健庭提12計畫
- 竊盜破案率逾9成5 桃市議員質疑美化
- 隔天中午若未現身…白凜要少女照顧好自己
- 小黑蚊大擴散 北市山邊水湄全淪陷
- 公保地徵收順序 議員爭破頭
- 鄭麗君會教廷文化部 通靈少女成話題
- 甘願被俘虜！李婉鈺「真愛」公開
- 瑞莎大讚台灣治安好！ 自爆來台多年都沒鎖過家門
- 《小檔案》小黑蚊—台灣鋏蠓
- 九九峰森林步道 爭取延至584高地
- 八斗子油庫拆建延宕 地方促加快
- 《藍丹寧‧新明星》1
- iPhone 8恐延到11月發表
- 大台北、中南部高溫34度 明鋒面來襲
- 39歲吉諾比利 險招帶走勝利
- 陳傑7年21金 全大運「畢業」禮
- 下馬威? 中國射彈祝「嚇」文在寅
- 謠言終結站》 燙傷灑麵粉可降溫？ 醫：延誤救治更易留疤
- 前故宮院長告林佳龍 二審又敗訴
- 《自由廣場》與法官談精神病
- 蛋糕送身障兒媽媽 募到480個
- 《戀戀三寮灣—大王爺的子孫》三慈國小師生 創作家鄉繪本
- 古蹟修復活化 鄭文燦建議中央修法
- （獨家）搶先謝金燕開工 謝金晶談豬哥亮病況說...
- 曾秀身分證否認 張詠芸認了是白凜
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：這個在台老外好棒！他投書瑞士媒體挺台參加WHA
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分