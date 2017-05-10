國民黨杯葛前瞻 蔡英文：究竟反對哪項建設？

2017-05-10 18:23

〔記者蘇芳禾／台北報導〕前瞻基礎建設特別條例在立法院吵的沸沸揚揚，忍了兩周後，據轉述，總統兼任民進黨主席的蔡英文今天於民進黨中常會下達動員令，要求立院黨團盡全力通過法案和預算，縣市政府和各地黨公職，也必須向基層選民溝通。蔡英文強調，「我們也從來沒聽到國民黨說清楚，他們究竟反對前瞻計畫中的哪一項建設？」

民進黨發言人王閔生轉述，蔡英文指出，立法院這個會期的重中之重，就是年金改革和前瞻基礎建設，因為年金改革是「減輕下一代的負擔」，前瞻建設是「投資下一代的未來」。不希望再看到非理性的杯葛和抵制，阻擋國家前進的腳步。

蔡英文表示，基礎建設的落後、和國內投資不足，已經是台灣經濟與社會發展的重大問題。這些建設，無論是軌道、水環境、綠能、數位等等，都是國家在下一階段最重要的發展工程，尤其是軌道建設，更是百年的基業，不應該用一時的損益去衡量。過去的基礎建設過度集中單一地區，應該站在區域均衡的角度，看到中部、南部和東部的需要，也應該想一想，完善的基礎建設可以為中低階層的民眾，帶來更多的便利和生活品質。

蔡英文進一步說，台灣的每個地方，縣市長和公職不分藍綠，都希望爭取更多基礎建設的經費，來提升在地的生活品質。所以過去幾週，國民黨在立法院杯葛「前瞻基礎建設特別條例」，令人不解。「我們也從來沒聽到國民黨說清楚，他們究竟反對前瞻計畫中的哪一項建設？」

在前瞻建設的法案上，蔡英文認為，民進黨黨團在議事空間上，已經拿出最大的誠意，包括同意公聽會的召開，就是希望能換得理性實質的討論。國民黨仍然杯葛、拖延，拖著國家原地踏步。「既然社會多數的民意，已經把執政的責任和國會過半席次交給了我們，民進黨就有責任讓國家往前走。」

蔡英文表示，她要請執政團隊所有成員，共同展現推動前瞻基礎建設計畫的決心，並且拿出具體行動。除了行政院持續向社會說明前瞻基礎建設計畫的必要性，立院黨團應盡全力通過法案和預算，所有成員必須接受黨團指揮，縣市政府和各地黨公職，也必須協助向基層選民溝通，積極爭取民意最大的支持。

蔡英文也感謝高雄市長陳菊號召所有綠營執政縣市長，在共同聲明，說出了許多在地人民的心聲。