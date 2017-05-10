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鄭文燦掛名領隊 桃園航空城棒球隊將赴中比賽

「桃園航空城棒球隊」去年拿下全國社會甲組棒球冬季巡迴賽冠軍，接受市府表揚。（資料照，記者謝武雄攝）

2017-05-10  16:32

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市政府所屬「桃園航空城棒球隊」，將於六月廿一日赴中國大陸江蘇無錫參加第七屆海峽兩岸城市棒球對抗賽，由於桃園市長鄭文燦長期掛名「桃園航空城棒球隊」領隊， 也讓此行格外引人注意。

體育局長夏金興說，「桃園航空城棒球隊」共有廿九人出國比賽，其中，有廿四名球員，他自己身兼球隊副領隊，此次比賽由他帶隊，擔任領隊的鄭文燦不會帶隊出國，出國旅費約七十二萬餘元，教育部體育署補助將近六十二萬元，市府只負擔十萬多元。

夏金興表示，海峽兩岸城市棒球對抗賽是由兩岸棒協輪流舉辦的比賽，去年在台灣舉行，今年在中國舉行，因此「桃園航空城棒球隊」到中國參賽與政治無關，請外界不要過度聯想；另「桃園航空城棒球隊」參賽是表現良好才會受邀，台灣其他三支受邀的隊伍分為「富邦公牛」、「台北興富發」、「台中運動家」，邀請函是由中國棒協轉中華棒協邀請。

夏金興說，「桃園航空城棒球隊」去年協會盃全國成棒年度大賽拿下亞軍，全國社會甲組棒球冬季巡迴賽更一舉拿下冠軍，這幾年表現良好，這次是二度受邀到中國大陸比賽。

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  • 桃園市長鄭文燦。（資料照，記者羅沛德攝）

    桃園市長鄭文燦。（資料照，記者羅沛德攝）

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