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很會減！ 柯文哲上任2年半減債390億

2017-05-10  15:15

〔即時新聞／綜合報導〕台北市財政局今天表示，台北市長柯文哲上任2年半，共累計減債新台幣390億餘元。

財政局表示，台北市長柯文哲上任時，債務未償餘額實際數為1468億餘元，104年及105年陸續執行債務還本預算，並運用土地增值稅、契稅、遺贈稅及富邦股利等歲入超收資金增加債務還本，共減債300億餘元，加上本次還債90億元，目前共累計減債390億餘元。

財政局表示，北市債務未償餘額實際數由柯文哲在103年底上任時的1468億餘元下降至1078億元；人均負債從5.4萬元下降至4萬元。

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  • 台北市長柯文哲上任2年半，共累計減債新台幣390億餘元。（資料照，記者張嘉明攝）

    台北市長柯文哲上任2年半，共累計減債新台幣390億餘元。（資料照，記者張嘉明攝）

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